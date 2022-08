Saksan energiakäänteestä tuleekin kovin toisenlainen, kuin mitä suunniteltiin vielä ennen Venäjän hyökkäyssotaa.

Saksassa harkitaan energiakriisin vuoksi jatkoaikaa kolmelle viimeiselle ydinvoimalalle, joista yksi on Baijerissa sijaitseva Isar 2 -voimala.

Kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, Saksan oli myönnettävä, että presidentti Vladimir Putinin vahva asema Kremlissä oli varsin pitkälti Saksan energiapolitiikan seurausta.

Saksa on ollut Putinin paras asiakas. Nyt Saksa pyristelee irti kaasuriippuvuudestaan. Sitä ei ole helpottanut Venäjän kiusanteko: Nord Stream 1 -kaasuputkessa virtaa kaasua milloin 40 prosenttia sovitusta, milloin ei mitään, kunnes joskus taas jotain. Edessä on kylmä talvi.

Heinäkuussa Euroopan unionin komissio valjasti koko Euroopan energiansäästöön, ja nyt kaasuriippuvuuden katkaisu ja vaihtoehtoisen tuonnin järjestäminen on unionin ykköshuolia. EU-maat sopivat leikkaavansa maakaasun käyttöä 15 prosenttia tämän vuoden elokuusta maaliskuuhun 2023.

Käänteli skenaarioita miten päin vain, Saksassa on pian vakava kaasupula. Samaan aikaan se on sitoutunut luopumaan hiilestä ja ydinvoimasta. Nyt päätöksiä punnitaan uusiksi sitä vasten, pysyykö talous käynnissä.

Ydinvoima saanee Saksassa jatkoaikaa. Se ei käy poliittisesti kivuttomasti eikä pelasta tilannetta, mutta paikkaa sähköpulaa. Saksassa on käynnissä enää kolme ydinvoimalaa. Niiden käyttöaikaa pohditaan pidennettävän joillakin vuosilla. Alun perin voimalat piti sulkea tämän vuoden lopussa, ja siihen on valmistauduttu vuosia. Ydinpolttoainetta olisi kuitenkin saatavilla, eikä jatkoaikaa jouduta ottamaan turvallisuuden kustannuksella.

Sota-ajan todellisuus on iskenyt saksalaisten tajuntaan, ja saksalaisten enemmistö on nyt ydinvoimaloiden jatkoajan kannalla. Myös energiajätti E.on on valmis keskustelemaan Baijerissa sijaitsevan Isar 2 -ydinvoimalan käynnissä pitämisestä.

Saksan energiakäänne etenee, mutta kovin toisin kuin luultiin. Muut EU-maat pitänevät ydinvoimapäätöstä välttämättömänä. Saksan hallitukselta linjaus osoittaisi kovin tarpeellista pragmaattisuutta.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.