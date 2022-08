Työmarkkinoilla on syksyllä edessä vaikeita ja vielä vaikeampia haasteita. Edellisiä tarjoavat vientiliitot, jälkimmäisiä hoitajaliitot.

Työmarkkinasyksy on alkamassa poikkeuksellisen vaikeassa tilanteessa. Teollisuusliitot ovat yhä raivoissaan kesäkuussa solmituista kunta-alan sopimuksista, jotka antavat kunta-alan palkansaajille viiden vuoden ajan sen, mitä vientiliitot sopivat ja vielä prosenttiyksikön verran vuodessa päälle.

Sopimus oli periaatteessa ymmärrettävä, sillä se antoi vientialojen määritellä palkankorotusvaran samalla, kun se korjasi kunta-alan palkkojen jälkeenjääneisyyttä, joka johtuu yksityisen puolen palkkaliukumista.

Sopimus kävi kuitenkin vientialan järjestöjen kunnialle, sillä niille ei asiasta kerrottu. Vientialan näkökulmasta kunta-ala kiinnitti kysymättä oman veneensä niiden hinaukseen.

Sopimus myös toi vientialojen neuvotteluihin uuden elementin. Tähän asti teollisuusliitot ovat lähteneet siitä, että ne yrittävät turvata palkansaajien ostovoimaa vaarantamatta suomalaisen työn kilpailukykyä. Syksyn palkankorotukset asettuisivat tällä ajatustavalla euromaiden tasolle noin neljään prosenttiin.

Nyt neljän prosentin sopimus kuitenkin tarkoittaisi, että kunta-alalla palkat nousisivat viitisen prosenttia. Mistä ne rahat otettaisiin? Uudessa tilanteessa vientiliitot eivät ole enää vastuussa ainoastaan Suomen kansainvälisestä kilpailukyvystä vaan myös julkisen talouden kestävyydestä, ja siinä on isompi kuorma kuin vahvaselkäinenkään ammattiyhdistyspomo haluaa kantaa.

Yksi vaihtoehto on tietysti vain hakea mahdollisimman suuria palkankorotuksia ja antaa muiden huolehtia isosta kuvasta. Tällä linjalla on esimerkiksi ollut auto- ja kuljetusalan liiton AKT:n puheenjohtaja Ismo Kokko. Riskinä tällöin on palkankorotusten kilpahuuto ja inflaatiokierre, joka syö lopulta niin ostovoiman kuin kilpailukyvynkin. Juuri näistä syistä eduskunnan varapuhemies Antti Rinne (sd) on pitänyt kunta-alan ratkaisua ”poikkeuksellisen epäonnistuneena” ja ”vaarallisena”.

Teollisuuden puolella on pitkä kokemus mahdottomista tilanteista selviämisestä. Usein avuksi on otettu valtion veroporkkana, jollaista valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) onkin jo ehtinyt vilautella. Se ei kuitenkaan tunnu nyt maistuvan sen enempää työnantajille kuin työntekijöillekään.

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta haluaisi siirtää vuoden 2016 kiky-sopimuksessa työnantajilta työntekijöille siirrettyjä sosiaaliturvamaksuja takaisin työnantajille. Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) puheenjohtaja Jyri Häkämies ehti jo tyrmätä ehdotuksen, mutta se voi vielä palata pöytään, kun etsitään keinoja pitää palkankorotusprosentti eli niin kutsuttu yleinen taso – se, johon kunta-ala hinausnarunsa kiinnitti – kohtuullisena.

Vientialan neuvotteluissa ollaan vasta lämmittelyvaiheessa, sillä nykyiset sopimukset ovat voimassa marraskuun loppuun. Vuodenvaihteeseen ovat tähtäimensä asettaneet myös hoitajaliitot Tehy ja Super. Tällä menolla päällä voivat siis samaan aikaan olla laajat työtaistelut, taloustaantuma ja energiakriisi.

Hoitajat ovat jo saaneet kunta-alan sopimuksen tuomat korotukset, ja tulossa on myös hyvinvointialueiden palkkaharmonisointi, joka nostaa kunta-alan työnantajan KT:n mukaan vuotuisia työvoimakustannuksia 5,8 prosenttia. Näiden korotusten päälle hoitajaliitot hakevat siis vielä omia isoja palkankorotuksia.

Kunta-alan sovittelulautakuntaa keväällä johtaneet työ- ja elinkeinoministeriön alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen ja valtiovarainministeriön entinen valtiosihteeri Martti Hetemäki ehdottivat lauantaina, että hoitajille kehitettäisiin uusi kannustavampi palkkausjärjestelmä kuntien palkkaohjelmasta ja harmonisoinnista saatavilla rahoilla.

Ajatusta taitaa olla vaikeaa myydä hoitajaliitoille. Ne katsovat molempien rahaerien olevan jo omassa taskussa eikä enää neuvottelupöydällä. Miksi ne maksaisivat mitään siitä, jonka laskevat muutenkin saavansa?

Työnantaja näkee asian toisin: sen mielestä nämä rahat ovat yhä neuvottelupöydällä, eikä pöydälle ole mitään muuta rahaa tulossakaan.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.