Lukiotulokkaille pidettävät nasujaiset ovat monelle viatonta hauskanpitoa, mutta joillekin se voi olla piinaava kokemus.

Koulujen alkaminen merkitsee monissa lukioissa nasujaisten eli nahkiaisten aikaa. Niissä vanhemmat opiskelijat panevat uudet tulokkaat suorittamaan erilaisia tehtäviä, joiden kirjo voi vaihdella hauskan harmittomasta kiusallisen nöyryyttävään. Opetusalan eettisen neuvottelukunnan puheenjohtaja Arno Kotro ehdotti (HS 15.8.) nasujaisten siirtämistä ”historian roskakoriin”.

Kotron ehdotus on kannatettava. Monien mielestä nasujaisten kaltaiset perinteet luovat yhteishenkeä, ja he haluavat jatkaa perinnettä – tai panna vahingon kiertämään. Osalle oppilaista nasujaiset on kuitenkin pelottava ja psykologisesti stressaava tilanne. Nasujaiset pitävät yllä ajatusta siitä, että toisten pilkkaaminen on normaalia ilonpitoa.

Samaa ajatustapaa edustaa myös niin kutsuttu ”roastaaminen”, jota nykykoululaiset matkivat opettaja Liisa Loirin mukaan (HS 14.8.) television viihdeohjelmasta. Kiusaamiselle millä tahansa nimellä ei saa olla kouluissa sijaa.

