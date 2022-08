Ilmastokatastrofin hinta tunkeutuu nyt hyvin kouriintuntuvasti politiikan päätöksentekoon ja kansalaisten arkeen.

Länsi-Eurooppaa koetteleva kuumuus on kuivattanut Ranskan pisimmän joen Loiren niin, että vesi on poikkeuksellisen matalalla.

Ilmastokriisin seuraukset iskevät voimalla Länsi-, Keski- ja Etelä-Eurooppaan. Alueita koettelee Euroopan komission yhteisen tutkimuskeskuksen (YTK) arvion mukaan pahin kuivuus 500 vuoteen. Edellisistä vaarallisen kuivista kesistä on vain muutamia vuosia.

Akuutisti kuivuudesta kärsii YTK:n mukaan liki puolet Euroopan pinta-alasta. Ympäri Eurooppaa riehuu laajoja metsä- ja maastopaloja. Kuivuus on vienyt vedet joista ja viljelmiltä. Globaali ruokakriisi syvenee.

Ilmastoraporttien hälyttävät viestit muuttuvat nyt myöhäisherännäisillekin todeksi: ilmastonmuutosta ei voi vain hillitä, vaan sen seurauksiin on myös sopeuduttava.

Muutokset ovat jo rajuja. Satovahingot vaikuttavat ruoan hintaan ja riittävyyteen, metsäpalojen alle jää asuinalueita. Karjalle ei riitä rehua. Vettä ja sähköä on säännösteltävä. Turistit kaikkoavat kärventyneistä lomakohteista. Ilmastokriisi mullistaa maatalouden, liikkumisen ja rakentamisen.

Suomi ei jää ilmastokriisistä erilleen. Viime viikolla julkaistu suomalaistutkimus kertoo arktisen alueen lämpenevän neljä kertaa nopeammin kuin muu maapallo. Jos arktisten alueiden ikirouta sulaa, ilmastonmuutos kiihtyy, kun ikiroutaan varastoitunut metaani vapautuu ilmakehään.

Nyt, kun ruoan ja energian hinnan nousua vauhdittavat myös Venäjän hyökkäyssodan seuraukset, vaaleihin valmistautuvia poliitikkoja ja puolueita houkuttelevat myös täysin väärät ratkaisut energiahätätilaan ja inflaatiošokkiin. Fossiilisten polttoaineiden hintaa ei pidä yrittää kikkailla alas, vaan kriisin ratkaisujen on vauhditettava irtaantumista fossiilisista polttoaineista.

Se maksaa, sattuu ja vaikuttaa jokaiseen, mutta on välttämätöntä. Ilmastokriisi on eksistentiaalinen, ja kyse on ihmiskunnan olemassaolon edellytyksistä.

