Jos hintojen noususta aiheutuu ongelmia, niitä pitää kompensoida täsmällisillä ja väliaikaisilla, sosiaaliturvan kautta kulkevilla ratkaisuilla.

Sanna Marinin (sd) hallitus keskittyy ensi vuoden budjettiin – hallituskauden viimeiseen ja samalla vaalivuotta sekä vaalikampanjaa säestävään budjettiin.

Tämän hallituksen kaari oli taloudellisesti ennennäkemätön: Suomi meni muun maailman mukana pandemiasta sota-aikaan ja sota-ajasta kiihkeään inflaatioon. Vain hallitusohjelmaa rakennettaessa hallitus pääsi perinteiseen poliittiseen rahankäyttöön, jossa hallituspuolueiden poliittiset intohimot ohjaavat menoja ja tuloja. Nyt tähän on taas pieni mahdollisuus inflaation varjolla.

Hallitus tekee viimeistä varsinaista budjettiaan maahan, jonka talous on melko hyvässä kunnossa. Tuomariston pitäisi oikeastaan korottaa arvosanaa, koska vaikeuskerroin oli pandemian, eurooppalaisen sodan ja inflaation vuoksi todella kova.

Työllisyystilanne on hyvä. Hallitus on sillä työllisyyden polulla, jolla se lupasi olla – väliaikapisteeseen tullaan jopa etuajassa. Kausivaihtelusta puhdistettu työllisyysaste oli kesäkuussa 74 prosenttia. Työttömyysaste vastaavasti mitaten oli 6,4 prosenttia. Hallitusta kannattavilta tosin jää yleensä mainitsematta, että taustalla vaikuttavat edellisen hallituksen päätökset, sillä tämän työllisyyspolun lähtöpiste ei ollut talvessa 2019. Mutta mitä sitten? Tilanne on työllisyysasteen puolesta hyvä, ja se on tärkeää.

Suomen työllisyystilanne on toisaalta tuulitulos. Hallitus on – ihan ymmärrettävästi ja oikein – pitänyt taloutta pandemian ajan käynnissä löysällä talouspolitiikalla. Kun pandemia lopullisesti kaikkoaa ja sota Ukrainassa loppuu, seuraaville hallituksille siirtyvä perintö, julkisen talouden rakenteellinen alijäämä, paljastuu rahavoitelun alta. Suomi velkaantuu, ja samaan aikaan huoltosuhde heikkenee. Pitkän aikavälin ongelmia on pakko jo alkaa korjailla, ja se on epäkiitollista hommaa. Tämän hallituksen puolueet eivät tästä pesänjaosta ainakaan ennen vaaleja kärsi.

Työllisyysnumeroita tuijottavien kannattaa vilkaista myös avoimien työpaikkojen listauksiin. Suomessa on monella alalla valtava, kasvua uhkaava työvoimapula. Jos työllisyysaste on ennätyslukemissa, niin samoin on myös avoimien työpaikkojen määrä. Työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen mukaan kesäkuussa oli avoinna melkein 189 700 työpaikkaa, 44 400 enemmän kuin vuosi sitten.

Pahimmin pula näkyy juuri nyt hoito- ja hoiva-ammateissa. Marinin hallitus ei ole tehnyt merkittäviä avauksia, joilla työvoimapulaa helpotettaisiin esimerkiksi niin, että työvoiman saatavuutta EU-alueen ulkopuolelta lisättäisiin tai palkkaamista helpotettaisiin. Hoitotyössä työvoiman riittävyyden ongelmat todennäköisesti vain pahenevat vanhusten uudella hoitohenkilöstömitoituksella. Työvoimapolitiikkaa Marinin hallitus lähestyi mieluummin julkisen ja hallinnollisen kautta kuin yksityisen ja yritysten etujen kautta.

Vaalikauden loppu ja vaalit alkavat jo kuumottaa politiikkaa. Energia ja inflaatio ovat muuttuneet kaikkialla maailmassa erittäin poliittisiksi teemoiksi. Suomi on perinteisesti ollut EU:ssa vapaaseen markkinatalouteen uskovien maiden joukossa. Unionin linja on hiljalleen kulkeutunut ranskalaiseen valtiojohtoisempaan suuntaan, ja politiikan tavat vastata hintapaineisiin kulkeutuvat muutoinkin rajojen yli.

Suomen ei pidä hötkyillä pois perinteiseltä linjaltaan. Jos hinnoista aiheutuu ongelmia, niitä pitää kompensoida täsmällisillä ja väliaikaisilla, sosiaaliturvan kautta kulkevilla ratkaisuilla. Lapsilisien korotus kaikille on hyvä esimerkki huonosta tähtäyksestä.

Eikä nyt missään tapauksessa pidä luoda inflaation varjolla ratkaisuja, joilla on riski muuttua pysyviksi julkisiksi menoiksi. Raakaöljyn hinta laskee jo markkinoilla. Politiikan tarjoamat ”kevennykset” ja ”helpotukset” kaipaisivat oheensa menosäästöjä – ja niitä tuskin tulee vaalien alla.

