Perussuomalaisten kannatus nousi HS:n uudessa kyselyssä. Vaalien lähestyessä muut puolueet yrittävät vastata perussuomalaisten rumputuleen.

Perussuomalaisten kannatus on kääntynyt kasvuun Helsingin Sanomien uudessa mielipidekyselyssä. Jos vaalit pidettäisiin nyt, puoluetta äänestäisi 16 prosenttia vastaajista. Viime mittauksesta nousua on 1,3 prosenttiyksikköä. Kokoomus jatkaa kannatuskärjessä, vaikka on pienessä laskussa, kuten myös keskusta. Sdp:n loiva nousu jatkui.

Kilpailijoissa perussuomalaisten kannatusnytkähdys aiheuttanee hermostumista, sillä puolue hallitsee poliittisen kunnonajoituksen. Samaan aikaan ennen aiempia eduskuntavaaleja perussuomalaisten kannatus oli 15,9 (8/2014) ja 7,9 prosenttia (8/2018). Vaalitulokset olivat selvästi parempia.

Perussuomalaisilla on ollut taito valita iskevä vaaliteema ja puristaa siitä kaikki irti. Nyt puolueella on, mistä valita: bensa, sähkö vai sittenkin jokin muu asia? Kun myös muut puolueet ovat oppineet tämän pelin, vaarana on, että vaalien lähestyessä kaikki puolueet alkavat kuulostaa vihaisilta oppositiopuolueilta, eikä vastuunkantajia näy enää missään.

