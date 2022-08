Etätyön lumo muuttui yksinäisyydeksi. Nyt väki palaa ryminällä työpaikoille.

Ihminen on laumaeläin. Yhteisöihin kuuluminen antaa meille turvaa ja luo elämään mielekkyyttä. Kun pandemia alkoi ja konttoriväki siirtyi koteihinsa tekemään etätöitä, havainto yhteisöjen tärkeydestä oli monella konttorilla sysättävä syrjään.

Etätyössä oli hyviä puolia. Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan työn tuottavuus monella alalla alkuun nousi ja työpäivien pituudet kasvoivat, kun kahvitauot, yhteiset lounaat ja työmatkat jäivät pois.

Oltiin huolissaan siitä, miten hiljainen tieto ja uudet ideat työpaikoilla siirtyvät ja syntyvät. Alun takeltelun jälkeen opittiin, että kokoukset sujuvat myös videoteitse. Monesti jäi aikaa tehdä kahta työtä samaan aikaan tai keskittyä olennaiseen. Monelle ajatustyötä tekevälle oli vapauttavaa huomata, että työtä voi tehdä milloin ja missä vain. Hybridityöstä tuli uusi normaali.

Maailmanlaajuinen kiinteistökonsultti JLL julkaisi torstaina toimitila-ammattilaisille tehdyn laajan kyselytutkimuksen tulevaisuuden työntekotavoista. 77 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että etätyön ja hybridityön salliminen on kriittinen tekijä siinä, miten eri organisaatiot onnistuvat rekrytoimaan taitavia työntekijöitä ja pitämään heistä kiinni. Saman selvityksen mukaan 53 prosenttia organisaatioista aikoo tehdä etätyön pysyvästi mahdolliseksi vuoteen 2025 mennessä.

Samaan aikaan työyhteisöjen ja yhteisen läsnäolon tärkeys on kirkastunut. Työyhteisö tarvitsee toimiakseen yhteistä tekemistä ja yhdessäoloa. Yhdysvaltalainen elektroniikkajätti Apple ilmoitti tällä viikolla, että se vaatii työntekijöiltään läsnäoloa työpaikalla vähintään kolmena päivänä viikossa. Määräys voi onnistua maailman markkina-arvoltaan toiseksi arvokkaimmassa yhtiössä, mutta Suomessa monessa asiantuntijatyössä säännöt ovat syystä väljempiä.

Jos jokin työvaihe tuntuu paremmalta tehdä etänä, sen saa tehdä etänä. Ja vaikka työyhteisössä olisi esimerkiksi 40 prosentin läsnäolotavoite, asioista voidaan joustaa työntekijän elämäntilanteen mukaan. Tällainen joustavuus ja molemminpuolinen luottamus on yksi suomalaisen työelämän vahvuuksista.

Kesälomien päättyessä etä- ja hybridityötä tehneet ovat nyt selvässä käännekohdassa. Kun aiemmin työnantajat pohtivat, miten työntekijät saadaan houkuteltua takaisin työpaikoille, nyt työntekijöilläkin on hinkua tulla konttorille. Pandemia on päättynyt, ja kahden vuoden yksinäisyys keittiön pöydän ääressä uuvutti monia. Työ oli yksinäistä, ja työolot usein kehnot. Töihin menoa ei enää pidetä terveysriskinä, vaikka mieto korona jyllää.

Moni etätöissä ollut työntekijä on voinut havaita etääntyneensä työyhteisöstä henkilökohtaisellakin tasolla. Se, ettei työ täytä koko elämää, on tervettäkin, mutta vieraantuminen omasta joukosta on myös aito huolenaihe.

Väki on palannut toimistoihin, ja se näkyy. Helsingin keskustassa lounasravintolat ovat turpeina asiakkaista. Soittokierros suurimpiin henkilöstöravintolaketjuihin kertoo merkittävästä käänteestä työpaikkaruokailussa. Kun työpaikkaruokailu väheni pandemian aikana pahimmillaan noin kolmasosaan vuoden 2019 huipputasosta, keväällä henkilöstöruokailu oli palautunut jo yli puoleen muutaman vuden takaisista ennätyslukemista, yksi iso toimija kertoo. Nyt elokuussa on tehty uusia tämän vuoden ruokailijamääräennätyksiä, vaikka moni vielä lomailee.

Työpaikoille palanneet syövät entistä enemmän juuri työpaikan ravintolassa – koska he haluavat tavata kollegoitaan, yksi toimitusjohtaja iloitsee. Toinen iso toimija kertoo, että syöjiä on nyt 40 prosenttia enemmän kuin viime elokuussa, ja kävijämäärien kasvu nousee jyrkästi.

Alalla ollaan silti varsin yksimielisiä siitä, että entiseen ei ole työpaikkaruokailussa paluuta. Etätyön yleistymisen uskotaan vievän 15–20 prosenttia syöjistä, kun tilannetta vertaa aikaan ennen koronaa.

Sähkö- ja lämmityslaskujen noustessa tulevana talvena etätyöntekijä voi saada myös taloudellisen kannusteen mennä töihin – paikkaan, jossa on lämpöä ja sähkön sekä suihkun käyttö on ilmaista.

