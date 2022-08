Uniperin ongelmat kurkottavat yhtiön omistavan Fortumin kautta kaikille suomalaisille saakka.

Tämä vuosi on ollut eräille energiaa tuottaville ja sitä myyville yrityksille lihava. Ikävä kyllä ei Uniperille. Ja ikävä kyllä siksi, että Uniperin ongelmat kurkottavat yhtiön omistavan Fortumin kautta kaikille suomalaisille saakka.

Kesän aikana öljy-yhtiöt ovat kertoneet lihavista ajoista. Raakaöljyn hinta nousi jyrkästi, koska pandemia väistyi ja energian kysyntä kasvoi. Ukrainassa syttynyt sota, Venäjän vastaiset pakotteet ja Venäjän energiakosto vähensivät tarjontaa.

Amerikkalainen Exxon kertoi , että toisella vuosineljänneksellä voitto lähes nelinkertaistui viime vuoden samaan aikaan verrattuna. Rahaa kilahti kassaan noin 18 miljardia dollaria. Brittiläinen Shell keräsi toisella neljänneksellä tulosta 11,5 miljardia dollaria. Ranskalainen Total joutui tyytymään ajanjaksolla vajaaseen kymmeneen miljardiin.

Ja samaan aikaan Saksassa...

Uniper kertoi keskiviikkona tehneensä vuoden alkupuoliskon aikana tappiota 12,4 miljardia euroa. Kun tähän lisää suomalaisen Fortumin omistusosuuden Uniperissä, lopputulos on se, että näillä näytöillä kiilataan Suomen taloushistoriaan.

Eikä tässä kaikki, sanottaisiin mainoskanavalla.

Saksan, Suomen, Uniperin ja Fortumin rakentama pelastuspaketti Uniperille ei pelasta tulosta heti. Sopimuksessa sovittiin, että Fortumin omistusosuus Uniperissä laskee, Saksa ottaa omistuksesta ison osan ja antaa 17 miljardia apua. Uniperin tuloksen kannalta olennaista on se, että se ei pääse ahdingostaan heti. Sen on hankittava koko ajan kallistuvaa kaasua markkinoilta ja myytävä sitä Saksassa alihintaan kuluttajille lokakuulle saakka. Kun venäläistä maakaasua Eurooppaan tuovat putket ovat hiljentyneet, nesteytetyn maakaasun kysyntä on kasvanut. Lng-kaupassa kaasuerät liikkuvat vilkkaasti ja niistä kilpaillaan verisesti. Se nostaa hintoja ja pienentää sitä mahdollisuutta, että Uniper saisi loppuvuonnakaan välitysbisnestään plussalle.

Norjasta on tullut Euroopan tärkein putkikaasun tuottaja. Norja on luvannut auttaa ahdingossa ja lisätä kaasuntuotantoa, jotta kasvanut kysyntä tyydytettäisiin. Linjaus ei sureta lainkaan norjalaista kaasuyhtiötä Equinoria. Se kertoi tehneensä tulosta toisella neljänneksellä 17,6 miljardia dollaria. Viime vuonna jäätiin 4,6 miljardiin. Equinorin pääomistaja on Norjan valtio, jota yhtiö ilahduttaa ylimääräisillä osingoilla.

Ja taas samaan aikaan Saksassa ja Suomessa...

Uniper on syöttänyt länteen vuolaan rahavirran Venäjältä. Näinä päivinä varmistuu, saako yhtiö myydä Venäjän laitoksiaan pian, vai onko Uniperin odotettava myyntilupaa Venäjän ylimmiltä päättäjiltä ja jäätävä pyörittämään toimintojaan maahan, josta se haluaa pois ja josta voittoja on vaikea kotiuttaa. Ostajia tiettävästi olisi, mutta ei lännestä, mikä näkynee heikompana myyntihintana.

Energia-alalla käytetään suojauksia spottihintojen heilahduksien vuoksi. Fortumin hintasuojauksista huomaa, että se on luvannut sähköä Suomessa ostajille paljon alle sen tason, jolla sähkön markkinahinnan arvioidaan tulevaisuudessa olevan. Uniperkin on joutunut suojautumaan hintariskeiltä. Uniperin riskeistä ja spekulaatioista ei ole ihan selvää kuvaa, vaikka riskit jo realisoituivat. Fortum pystyy kyllä tuottamaan lupaamansa sähkön, mutta sen on hankittava etukäteen hurja potti käteisvakuuksia tekemilleen suojauksille Nord Pool-sähköpörssissä. Jos tähän tilanteeseen osuisi – esimerkiksi syvästi tappiollisen Uniperin vaikeuksien vuoksi – Fortumin luottoluokituksen lasku, vakuuksia vaadittaisiin ehkä lisää ja rahoituksen kustannukset voisivat nousta.

Fortum on pystynyt viime vuosina tarjoamaan ison osinkopotin Suomelle – siis suomalaisille veronmaksajille. Tämä aika on toistaiseksi ohi.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.