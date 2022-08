Pääministeri Sanna Marin (sd) haluaa voida juhlia vapaa-ajallaan. Hän on kuitenkin ympäröinyt itsensä ihmisillä, joihin ei selvästikään voi luottaa.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) juhliminen nousi jälleen julkisuuteen sen jälkeen, kun Iltalehti uutisoi verkossa leviävistä videoista, joissa pääministeri tanssii kameralle yksityisasunnossa pidetyssä illanvietossa. Kesällä pääministeri on nähty festivaalitunnelmissa Ruisrockissa ja Flow’ssa. Pääministeri kommentoi syntynyttä kohua torstaiaamuna Kuopiossa ennen Sdp:n kesäkokousta: ”Olen tanssinut, laulanut, juhlinut, tehnyt laillisia asioita.”

Pääministerin juhliminen on ollut julkisuudessa aiemminkin. Kesällä 2021 kohu nousi pääministerin virka-asunnon kesäbileistä. Marin vastasi arvosteluun lainaamalla somessa kappaletta Boomeri, jossa boomereita eli vanhempia ihmisiä kehotettiin ottamaan ”coolimmin”. Myöhemmin syksyllä Marin nähtiin juhlimassa baarissa, vaikka hän oli saanut tiedon altistumisesta koronavirustartunnalle. Marin selitti saaneensa väärää tietoa valtioneuvoston toimintaohjeista, mutta pyysi toimintaansa anteeksi.

Aikaisemmat kohut eivät ole vaikuttaneet Marinin tai Sdp:n suosioon ainakaan negatiivisesti. Uusimmassa kyselyssä (HS 18.8.) Sdp:n kannatus oli noussut 20,1 prosenttiin. Tärkeä syy kannatuksen kestävyyteen on Marinin henkilökohtainen suosio. Kunnallisalan kehittämissäätiön heinäkuisessa tutkimuksessa 61 vastaajista arvioi Marinin lisäävän puolueensa suosiota, mikä oli puoluejohtajista ylivoimaisesti korkein luku.

Marin ei juuri ole selittänyt juhlimistaan, joten sen syitä voi vain arvailla. Voi olla, että syyt ovat henkilökohtaiset: ehkä pääministeri haluaa vapautua työpaineista. Samalla ei voi olla kysymättä, mitä pintajulkkisten joukko kertoo Marinista itsestään.

Toisaalta Sdp:llä on suuri tarve tavoitella nuoria, sillä sen jäsenten keski-ikä on noin 70 vuotta, selvästi korkein Suomen puolueiden joukossa. Nuoriin vetoaa usein se, mikä vanhempia ärsyttää. Viime syksynä Marin sanoi haluavansa ”ravisutella” ja uudistaa pääministeri-instituutiota.

Aiemmissa kohuissa yleisö on jakautunut Marinin arvostelijoihin ja puolustajiin. Niin käynee nytkin. Poliittinen vastapuoli on jo ennen tuoreinta kohua yrittänyt rakentaa mielikuvaa, jossa pääministeri juhlii, vaikka kansa on kovilla. Näitä puheita uusin kohu varmasti kiihdyttää.

Marinin tukijoiden mielestä pääministerilläkin on oikeus rentoutua vapaa-ajallaan. He muistuttavat, etteivät poliitikot ole ennenkään sylkeneet lasiin, mutta esimerkiksi herrojen rapujuhlia ei välttämättä nähdä samalla tavalla kuin naisten tanssibileitä.

Vanhaan aikaan arvostelu kulutti pääministerin suosiota, kuten kävi esimerkiksi Alexander Stubbille (kok), mutta sosiaalinen media on muuttanut dynamiikan. Marin voi jopa hyötyä julkisista kohuista, kunhan riittävä joukko asettuu hänen puolelleen. Tähän asti niin on käynyt, mutta se voi muuttua.

Marin on voinut toimia hyvässä uskossa, mutta näin hyväuskoinen hänen ei pitäisi olla. Marinin ympärille kokoontunutta joukkoa yhdistää paitsi juhlimisen myös julkisuuden halu. Vuotoja voi tulla lisää. Jos ei nyt, niin seuraavista juhlista. Tällä menolla Marin on koko ajan vain yhden kohuvideon päässä poliittisesta katastrofista.

Marin on osoittanut huonoa harkintaa asettaessaan oman maineensa ja pääministeri-instituution riippuvaiseksi henkilöistä, joihin ei kannattaisi luottaa. Vielä huolestuttavampaa on se, että pääministeri voi herkässä tilanteessa antaa infosodan aseet niiden käsiin, jotka haluaisivat vahingoittaa Suomea. Tällaiset videot toimisivat propagandassa ilman peukalointiakin.

Valitettavasti Marin ei tuntunut torstaiaamuisten lausuntojensa perusteella vieläkään ymmärtäneen tarvetta tarkistaa käyttäytymistään. Se herättää jo kysymyksiä pääministerin harkintakyvystä.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.