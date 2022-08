Raha on hyvä paimen, jos vihreille niityille on kiire

Vastuullisen sijoittamisen tavoite on hyvä ja kannatettava. Vastuullisuuden mittarit eivät kuitenkaan ole yksiselitteisiä.

Sota Ukrainassa ja maailman energiakriisi ovat johtaneet siihen, että monet ilmastonsuojelun nimissä tehdyt ratkaisut ovat joutuneet jäähylle. Kivihiili käy sittenkin hätäratkaisuna energiantuotannossa, ja polttoaineiden sekoitevelvollisuudesta voi joustaa. Investointeja oikeaan ohjaavat linjaukset ovat myös vaikeuksissa. Jos alkuvuonna on halunnut sijoittaa kovinta tulosta tekeviin yhtiöihin, silloin on kannattanut investoida öljy-yhtiöihin.

Mutta energiakurjuus ja kieroutuneiden kannustimien aika on ohimenevä. Pahin aika on ensi talvi. Sen jälkeen toivottavasti maailma palaa taas ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön aktiivisemmin. Osa juuri nyt tehtävistä energiaratkaisuista saattaa jopa lopulta edistää hyvää – esimerkiksi käy se, että Eurooppa irtoaa venäläisestä fossiilienergiasta ja opettelee pakon edessä säästämään energiaa.

Oikeaan suuntaan rahaa ohjaavia viittoja on pystytetty paljon, esimerkiksi EU-komissiossa, Euroopan keskuspankissa sekä rahoitusalalla. Vastuullisessa sijoittamisessa tai ESG-sijoittamisessa rahoitus on avainasemassa. Rahaa ohjataan niihin yhtiöihin, jotka huomioivat ympäristö- ja yhteiskuntavastuunsa. Jotta tähän päästäisiin, yritysten ja rahastojen toiminnasta tulee kerätä monesta kohtaa julkisia mittaustuloksia.

ESG:n tavoite on hyvä ja kannatettava – jos maailmaa yritetään muuttaa nopeasti ja ohjata sitä vihreille niityille, raha on hyvä paimen. Ongelma on, että vastuullisuuden kriteerit ovat vielä epäselviä, hieman subjektiivisia ja ne liikkuvat sekä ajassa että paikassa. Vastuullisuus nyt voi olla vastuuttomuutta kymmenen vuoden päästä. Eivätkä kriteerit voi olla vaikkapa yritystoiminnassa käytettävän veden määrälle ihan samat vetisessä Suomessa ja kuivassa Etelä-Euroopassa. Mittarien tulisi kuitenkin olla mahdollisimman yksiselitteisiä ja yleismaailmallisia, jotta viitat olisivat selviä.

Myös valvonta voi olla ongelmallista. On helppo kuvitella, että esimerkiksi Pohjoismaissa seurataan, pitävätkö yritysten ilmoitukset vastuullisuudestaan paikkansa reaalimaailmassa. Tarkkailu ei ole todennäköisesti kaikkialla yhtä intensiivistä. Jos ESG luo painetta löytää nopeasti lisää vihreitä ja vastuullisia sijoituskohteita, raha voi kiireessä eksyä lihottamaan kohteita, jotka ovat vastuullisia vain lupauksissaan. Se taas olisi tappio niille yrityksille ja rahastoille, jotka ovat oikeasti vastuullisia.

