Ruotsin porvaripuolueiden perinteinen allianssi on purkautunut, ja puolueet käyvät syyskuun 11. päivän vaaleihin omillaan.

Vaalitunnelma Ruotsissa nousee, ja niin pitääkin. Valtiopäivävaaleihin on alle kolme viikkoa. Tilanne on kutkuttava, sillä tulevaisuus on aidosti auki.

Ruotsissa alkaa uudenlaisen hallitusyhteistyön aika. Uuden ajan merkkinä porvaripuolueiden perinteinen hallitusallianssi on purkautunut. Perinteinen vasemmistoblokki tuskin saa enemmistöä valtiopäiville siitä huolimatta, että sosiaalidemokraattien kannatus on yli 28 prosenttia. Tulevalla pääministerillä on edessään vaikeat hallitusneuvottelut.

Äänistä taistelee kahdeksan puoluetta omillaan, ja poliittisen kentän liike jatkuu näissä vaaleissa. Pääministeriehdokkaita on kaksi, demarien Magdalena Andersson ja maltillisen kokoomuksen Ulf Kristersson.

Demareille kannatusmittausten viimeaikaiset tulokset ovat helpotus, sillä Andersson pelkäsi kevään Nato-prosessin jakavan demarit. Ruotsin saatteleminen nopeasti Natoon vahvisti kuitenkin kannatusta ja luottoa Anderssoniin. Andersson ei kuitenkaan ole itsestäänselvästi myös seuraava pääministeri.

Anderssonin johtajuuteen uskoo kuitenkin nyt Ruotsin pienen keskustapuolueen johtaja Annie Lööf. Lööf ilmoitti toissa viikolla olevansa valmis Anderssonin hallitukseen, mikä avaa blokkipolitiikan rajat ylittävän mahdollisuuden uudenlaiselle hallituskokoonpanolle. Helppoa ei tule, sillä blokkirajan eri puolilla on erilaiset näkemykset esimerkiksi veroista, yksityisestä hoivasta ja työllisyystoimista.

Keskustan loikkaa selittää kansallismielisen ruotsidemokraattien vahva asema. Keskusta ei aio tehdä puolueen kanssa yhteistyötä – muttei myöskään vasemmistopuolueen kanssa. Ulf Kristerssonille ruotsidemokraattien tuki sen sijaan kelpaa.

Kannatusmittaukset ennakoivat sekä maltilliselle kokoomukselle että ruotsidemokraateille noin 19 prosentin kannatusta. Hallitustaan Kristersson markkinoi yhteistyöllä kristillisdemokraattien kanssa. Kristillisdemokraattien kannatus on kuusi prosenttia, joten Kristersson tarvitsisi hallitukseensa myös liberaaleja ja ruotsidemokraatteja. Puolueiden linjaerot keskeisissä budjettikysymyksissä ovat kuitenkin todella suuria.

Maltilliselle kokoomukselle on pettymys, etteivät pitkät oppositiovuodet näy tämän enempää kannatuksessa. Anderssonin hallituksesta viime syksynä hypänneet Ruotsin vihreät eli ympäristöpuolue taisi nopeasti nähdä, ettei oppositiossa sittenkään ole enempää vaikutusvaltaa kuin demarien kanssa hallituksessa. Ympäristöpuolue on vaarassa jäädä jopa neljän prosentin äänikynnyksen alle.

Vaalikeskusteluja dominoivat inflaatio, huoli rikollisuudesta ja syrjäytymisestä, ilmastopäästöjen vähentäminen sekä Ruotsin rooli maailmassa. Takana on historiallinen päätös liittyä Natoon, ja vuodenvaihteessa Ruotsista tulee Euroopan unionin puheenjohtaja.

Jos Andersson mielii yhteistyötä vasemmistopuolueen kanssa, alku Natossa on vaikeampi. Ruotsin vaalitulosta ja hallituksen tulevaa linjaa seuraa myös Turkki, jolle Ruotsin suurta kurdivähemmistöä edustavat kansanedustajat ovat punainen vaate ja yksi syy jarruttaa Nato-jäsenyyden ratifiointia.

Vaikka pari muotoseikkaa on vielä auki, Suomella ja Ruotsilla on jo Naton tuki ja turva. Naton pitkäaikaisina kumppanimaina Suomen ja Ruotsin Nato-matka ei ala tyhjästä.

Suomella on pienen valtion identiteetti ja ymmärrys siitä, että pieni on suuren armoilla. Se näkyi hyvin pragmaattisessa Nato-prosessissa. Ruotsi on entisenä suurvaltana vaalinut ajatusta omasta ylivertaisesta kyvystään välttää sotia. Taipuminen uuteen suuntaan oli Ruotsissa vaivalloisempaa kuin Suomessa. Natossakin Suomi ja Ruotsi ovat silti toistensa tärkeimmät tukijat ja kumppanit.

