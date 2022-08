Työn psyykkistä kuormittavuutta hallitaan parhaiten hyvällä johtamisella ja terveellä työkulttuurilla.

Työn ja vapaa-ajan rajojen katoaminen on tunnistettu ilmiö. Työmäärän ja vastuiden lisääntyessä moni kaipaa jo välineitä psyykkisen kuormituksen hallitsemiseen.

Helsingin Sanomien verkkosivuilla julkaistiin perjantaiaamuna HS Vision toimittajan Elina Lappalaisen kolumni nimeltä ”Quiet quitting eli hiljaiset loparit on uusi termi sille, ettei raada itseään hengiltä”. Juttua luettiin ahnaasti. Yhtenä syynä suosioon oli todennäköisesti se, että jutussa annettiin termi ilmiölle, josta moni puhuu ja jota moni miettii.

Quiet quitting on anglosaksisessa kulttuurissa levinnyt termi sille, että työntekijä asettaa työnteolle selvät rajat. Kun kello tulee neljä ja työaika loppuu, näyttöpääte sulkeutuu, vaikka tehtävät jäisivät kesken. Työ on suorite, jossa työntekijä myy määräajaksi aikaansa, mutta ei sen enempää.

Moni asiantuntijatyö vaatii uuden informaation ja tapahtumien jatkuvaa seuraamista, jotka myöhemmin prosessoituvat työsuoritteiksi. Joillekin juuri sellainen elämäntapa sopii. Työstä tulee itseilmaisun ja olemisen tapa. Se voi samalla kaventaa muuta elämää, eikä kiihtyvää tahtia osata itse lopettaa ennen työuupumusta.

Työntekijöiden hyvinvointia yli 160 maassa seuraava Gallup-yhtiö arvioi työyhteisöjen tilaa luotaavassa State of the Global Workplace: 2022 Report -selvityksessä, että globaalisti työntekijöiden kokema stressi on kaikkien aikojen huippulukemissa. Suurin osa vastaajista ei pitänyt työtään merkityksellisenä, ja vain viidesosa kertoi olevansa sitoutunut työhönsä.

Suomessa korona-ajasta on selvitty monella mittarilla hyvin, kertoo Työterveyslaitoksen Miten Suomi voi -tutkimus. Työn kuormittamisen krooninen kokemus on tosin lisääntynyt, Työterveyslaitokselta kerrotaan.

Tutkijoiden mukaan työn kuormittavuutta on vaikea yksilötasolla vähentää tekemällä vähemmän, koska se usein lisää huolia ja syyllisyyden tunteita, kun työt kaatuvat kollegoiden niskoille. Siksi ratkaisua tulee etsiä hyvästä johtamisesta. Johdon tehtävänä on auttaa työntekijää onnistumaan, ei näännyttää.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.