Ukraina on käyttänyt Venäjän omia aseita hyökkääjää vastaan. Seuraavaksi nähdään, onko Ukrainalla voimia vastahyökkäykseen.

Ukraina toi sotaan uuden elementin Krimin sotilaskohteisiin tekemillään iskuilla. Ukraina ei ole kertonut, miten iskut tehtiin, mutta näyttää siltä, että Ukrainalla on Venäjän valtaamilla alueilla taistelijoita, joita se kutsuu partisaaneiksi.

Venäjällä partisaani-sanalla on erityinen merkitys. Toisen maailmansodan aikana saksalaislinjojen takana toimineista partisaanijoukoista tuli Venäjällä romanttisia sankarihahmoja. Suomessa asiat nähtiin toisin, sillä venäläispartisaanit terrorisoivat siviiliväestöä erityisesti Pohjois-Suomessa.

Partisaaneilla on sotilaallista merkitystä erityisesti kulkuyhteyksien ja huoltolinjojen katkojina. He voivat myös tehdä tiedustelua ja osoittaa maaleja tykistölle tai ilma-aseelle. Ehkä suurin vaikutus on kuitenkin psykologinen: partisaanien pelko pakottaa venäläiset vilkuilemaan koko ajan taakseen.

Miehittäjän on vaikeaa vakauttaa asemaansa, jos se ei tiedä, keneen voi luottaa. Armeijat syyllistyvät usein julmuuksiin yrittäessään kitkeä sissitaistelijoita alueeltaan. Summittaiset raakuudet taas kääntävät kansan miehittäjää vastaan ja tuovat uusia taistelijoita partisaaneihin.

Partisaanisota on vain yksi esimerkki siitä, miten Ukraina on kääntänyt Venäjän omat sotaopit edukseen. Venäjä on usein käyttänyt taktiikkaa, jossa ratkaisutaistelua vältellään, kunnes hyökkääjää on heikennetty tarpeeksi. Niin toimi Pietari Suuri Kaarle XII:tta vastaan, Mihail Kutuzov Napoleonia vastaan ja Georgi Žukov natsi-Saksaa vastaan.

Ukraina on nyt puoli vuotta antanut Venäjän edetä, mutta kovalla hinnalla. Yhdysvaltojen tiedustelulähteiden mukaan Venäjä on menettänyt sodassa jo 70 000–80 000 sotilasta kuolleina tai haavoittuneina.

Lähiaikoina nähdään, pystyykö Ukraina kääntämään sodan kulun ja valtaamaan alueitaan takaisin. Helppoa se ei ole, mutta mahdollista – varsinkin, jos Ukraina saa riittävästi apua.

