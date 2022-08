Tuore tutkimus osoittaa, että jo perheiden taloudelliset taustat luovat oppilaille eroja ja hierarkioita yläkoulussa. Pelikenttää on syytä tasoittaa.

Maksuton kouluruokailu on Suomessa tärkeä sosiaalisten erojen tasoittaja.

Perheiden tulotaso erottelee oppilaita paitsi koulujen välillä myös koulujen sisällä. Väitöskirjatutkija Riikka Oittinen seurasi vuoden ajan yläkoululaisten elämää ja havaitsi, että oppilaiden välille syntyi jo varhain selviä jakoja. Rikkaiden perheiden lapset viettivät paljon aikaa maksullisissa harrastuksissa, kun taas köyhempien perheiden lapset pyörivät esimerkiksi pihoilla, nuorisotalolla tai kauppakeskuksissa. Tutkijan mukaan ei riitä, että eri taustoista tulevia lapsia yritetään saada samaan kouluun, vaan toimia tarvitaan myös koulujen sisällä.

Yksi ongelma on harrastusten kalleus. Urheilulaji ei välttämättä vaadi kalliita varusteita, mutta seuramaksuista ja pelimatkoista kertyy monelle liian suuri summa. Se voi estää harrastuksen, vaikka lahjoja olisi. Perheissäkin asiaa on hyvä ajatella. Kouluissa ei kannata suosia turhaa kalliilla vaatteilla koreilua eikä muuta rahalla erottautumista. Tärkeintä on, että oppilaiden erilaiset lähtökohdat otetaan huomioon. Siihen uusi tutkimus antaa lisäeväitä.

