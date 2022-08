Naton ja Venäjän uusi raja kulkee Suomen itärajalla, mikä muuttaa monin tavoin Suomen poliittista sijaintia.

Kun ajat muuttuvat ja kovenevat, sanat muuttuvat ja kovenevat. Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa puhutaan nyt uudella nuotilla. Ensimmäiset ääninäytteet antoivat maanantaina vuosittaisten suurlähettiläspäivien puheissaan ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) ja puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk). Tiistaina vuorossa ovat presidentti Sauli Niinistö ja pääministeri Sanna Marin (sd).

Haavisto puhui Venäjästä ja sen laittomasta hyökkäyssodasta sekä sodan laajentumisen riskeistä suorin sanoin ja hakien viittauksia maailmansotien alkutahteihin. Vaikka Euroopassa ei käydä kaikkien sotaa kaikkia vastaan, sodan eskaloitumista ei voi sulkea pois. Haavisto varoitti ydinkatastrofin uhasta Zaporižžjan ydinvoimalassa ja siitä, että Venäjä voisi hakea käännettä sotaan joukkotuhoaseiden käytöllä. Venäjän narratiivi sodan oikeutuksesta on jo löytänyt maaperää Euroopan ja Pohjois-Amerikan ulkopuolella.

Vanhasta puheenparresta ovat sentään jäljellä vielä Paasikivi-viittaukset. ”Maantiede on muuttumaton, mutta valtioiden poliittinen sijainti on niiden itsensä vallassa”, Haavisto sanoi. Suomen diplomatian takana on uudella tavalla aseellista voimaa, Haavisto mukaili J. K. Paasikiveä.

Nato-päätöksen historiallisuus alkaa aueta suomalaisille pala palalta. Osaltaan aikaa sopeutua uuteen tarjoaa Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan, joka panttaa Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden ratifiointia niin kauan kuin haluaa. Turkin tuntoja tunnustellaan pian Suomessa, kun Turkin, Suomen ja Ruotsin virkamiehet tapaavat Madridin Nato-kokouksessa sovitun asiakirjan mukaisesti.

Naton ja Venäjän uusi raja kulkee Suomen itärajalla, mikä muuttaa monin tavoin Suomen poliittista sijaintia. Mutta kuten Haavisto sanoi, Suomen Nato-politiikan sisältöä ja profiilia ei keksitä tyhjästä. Pääsyy Natoon liittymiseen on sekin kirkas: ”Nato-jäsenyys lisää turvallisuuttamme ja luo myös uusia mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, miltä Eurooppa näyttää sodan päättyessä”, Haavisto sanoi.

