Jos maailmaa korventava kova inflaatio jostain syystä lähiaikoina hidastuu, kiitos menee Kiinalle. Ei millekään Kiinan onnistumisille, vaan autoritaarisen järjestelmän epäonnistumisille.

Kiinan kasvu hidastuu. Sen joutuu myöntämään kommunistinen puoluekin, joka valmistautuu syksyn puoluekokoukseensa. Virallisissa kasvuarvioissa huomattavaa on, että niitä ei enää ole tälle vuodelle. Kommunistinen puolue on viestittänyt, että sen Kiinan kasvulle asettamasta 5,5 prosentin kasvutavoitteesta ei ole tarve pitää kiinni.

Lännessä oletetaan, että kasvu jää jonnekin kolmen ja neljän prosentin välille – kasvu ei siis olisi kovinkaan paljon nopeampaa kuin länsimaissa tänä vuonna. Aivan viime päivien tiedot kertovat, että kasvuarvioita joudutaan ehkä laskemaan edelleen.

Liian suuri osa Kiinan bruttokansantuotteesta on tehty asuntoja ja liiketiloja rakentamalla – usein velan varassa. Rakentaminen ja siihen liittyvät aktiviteetit ovat tehneet bruttokansantuotteesta lähes kolmanneksen.

Kaikille rakennuksille ei ollut aitoa kysyntää, mutta rakentamisbisnekselle sinänsä oli kyllä kysyntää ja rahoitusta. Rakentaminen on ollut Kiinan alueille ja niiden johtajille tapa nostattaa itsensä ja seutunsa merkitystä. Tarpeettomimpia, tyhjiä ja keskeneräisiksi jääneitä rakennuksia on alettu purkaa, mutta velka on jäänyt.

Samaan hetkeen osuvat Kiinan kieroutuneen koronapolitiikan seuraukset. Kiinan johtajat tekivät arvovaltakysymyksen siitä, että koronavirus ajetaan ulos maasta täydellisellä tukahduttamisella. Kymmeniätuhansia ihmisiä voidaan sulkea koteihinsa koska tahansa ja ilman varoitusta, jos heidän kotinsa lähiseudulla on ollut tartunta tai altistuminen.

Kun muualla koronan kanssa opetellaan elämään, kiinalaisten elämästä on tullut epävarmaa ja luottamus tulevaan on heikentynyt. Tämä iskee erityisen pahasti nyt asuntomarkkinoihin ja kaikkeen sellaiseen kulutukseen, joka liittyy kodin kunnostamiseen ja kalustamiseen.

Ongelma voi kuulostaa vähäiseltä, mutta asuntomarkkinoilla on ollut Kiinassa valtava kupla – kuplat puhkeavat toisinaan syistä, jotka reaaliajassa näyttävät vähäisiltä.

Asuntomarkkinoiden arvoihin on sidottu valtava määrä pääomaa. Jos markkinoiden luisu alkaa nyt, nämä omistukset alkavat devalvoitua ja niistä halutaan kiireellä irti, koska reaalivakuuksia ei kiinalaisilla rahoittajilla läheskään aina ole. Moni omistuksiensa menettämistä pelkäävä muistaa, miten kiinalainen rakennusjätti Evergrande luiskahti tuosta vain konkurssin reunalle. Yhtiö ei vieläkään ole pystynyt esittämään kelvollista suunnitelmaa siitä, miten se tervehdyttäisi toimintojaan ja maksaisi velkojaan.

Superkasvun aika on Kiinassa todennäköisesti lopullisesti ohi. Se voi tarkoittaa järkevämpää ja kestävämpää taloudenpitoa, mutta tilanne on epämiellyttävä Kiinan presidentille Xi Jinpingille. Hänet on tarkoitus valita kokouksessa viiden vuoden jatkomandaatille kommunistisen puolueen johdossa.

Xi lupasi kansalleen pitkän mutta suoran marssin maailman suurimmaksi taloudeksi. Mutta Xi lupasi myös koronan kuolevan nollatoleranssilla ja sitoi asemansa lupausten täyttäjänä siihen, että hän on johtajana täydellisen virheetön. Asuntomarkkinoiden aiemmat virheet hän peri, mutta kuplan tyhjentäminen hallitusti ei ole sujunut. Se olisi operaatio, jota ei uskallettu kunnolla aloittaa, koska se heikentäisi talouskasvua.

Juuri nyt näyttää siltä, että marssi hidastuu ja mutkistuu. Xi on tehnyt virheitä, mutta niitä ei voi korjata, koska virheitä teki virheetön.

Raaka-aineiden markkinoilla Kiinan kasvun hidastuminen näkyy jo. Raakaöljy on halventunut ja päästänyt hieman inflaatiopaineita pois.

