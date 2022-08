Viljan hinta on laskenut sotaa edeltävälle tasolle

Vehnä, maissi ja ruokaöljy maksavat markkinoilla nyt saman verran kuin ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Se on hyvä uutinen.

Maailman ruokatilanteesta kuuluu vaihteeksi hyviä uutisia. Vehnän, maissin ja ruokaöljyn maailmanmarkkinahinnat ovat laskeneet sotaa edeltävälle tasolle. Pahin paniikki on siis toistaiseksi ohi.

Hinnat säntäsivät nousuun helmikuussa, sillä sodan pelättiin vähentävän tuotantoa ja voivan johtaa jopa nälänhätiin ja kansainvaelluksiin. Venäjä on maailman suurin viljan viejä, Ukraina viidenneksi suurin. Maat ovat myös maailman kaksi suurinta auringonkukkaöljyn tuottajaa.

Venäjän talous on muuten uudistunut huonosti, mutta maataloudelle sosialismin kaatuminen oli menestystarina, sillä Neuvostoliiton aikana maa toi viljaa ulkomailta. Tänä vuonna säät ovat vielä suosineet venäläisviljelijöitä, joten luvassa on ennätyssato. Se selittää osittain hintojen laskua.

Ukrainassakin satoa on saatu, vaikka pelloille on satanut kranaatteja. Satoa ei ole kuitenkaan saatu viedyksi tarvitseville, sillä Venäjä on tukkinut Mustanmeren satamat. Heinäkuussa maat sopivat kuljetusreitin avaamisesta, mutta uusia iskuja voi tulla milloin vain. Ukrainassa käydään myös ruokasotaa, jossa Venäjä voi ohjuksilla haitata kilpailijaansa ja nostaa viljan hintaa eli omia voittojaan.

Nyt akuutin ruokakriisin uhka näyttää hälvenneen, vaikka ruuan hinta on yhä historiallisesti korkealla. Sitä nostavat niin polttoaineiden ja lannoitteiden korkeat hinnat kuin sääolotkin. Monessa paikassa satoja on koetellut kuivuus.

Suomessa tilanne on hyvä. Sateinen alkukesä ja kuiva loppukesä takaavat sen, että viljasadosta on suurimmassa osassa maata tulossa hyvä ja nurmisadosta vielä parempi. Kahden huonon vuoden jälkeen viljaa riittää vientiinkin. Sen sijaan kotieläintuotanto on vaikeuksissa rehun kalleuden takia.

Viljatiloille haasteita luo epävarma tulevaisuus: ensi vuoden kylvöihin on vaikeaa valmistautua, kun lannoitteiden ja viljan hinnoista ei ole varmuutta.

