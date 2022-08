Nykyisen hallituksen vastuulla on, että nyt ei lyhytnäköisistä poliittisista syistä ja inflaation varjolla tehdä mitään sellaista, joka haittaisi seuraavan hallituksen päätehtävää.

Julkisen talouden kestävyyttä seuraavat ovat saaneet viime aikoina tarkasteltavakseen mittaustuloksia, joiden viestit ovat keskenään ristiriitaisia. Tarjolla on ollut optimismia ja pessimismiä.

Ensi vuoden budjettia rakentelevalle hallitukselle kaikkien ristiriitojen läpi paistava viesti on kuitenkin, että julkinen talous ei todellakaan tarvitse nyt lisää painolastia – esimerkiksi inflaation hillinnän nimissä kehiteltyjä menoautomaatteja. Ei vaikka niillä voisi saada muutaman lisä-äänen ensi vuoden vaaleissa.

Hyvä työllisyysaste auttaa julkisen talouden tasapainottamisessa, jos menot ja tulot pitää saada kohtaamaan. Tilastokeskus kertoi tiistaina, että työllisyysaste oli heinäkuussa historiallisen hyvä, kausipuhdistettuna 73,7 prosenttia. Työvoimaan kuuluvista 2 688 000 oli työllisiä.

Oikein hyvä. Mutta ryhmää olisi varaa kasvattaakin. Työvoimapula hidastaa jo kasvuvauhtia. Kasvu auttaisi kestävyysvajeen pienentämisessä. Tilastokeskuksen mukaan vuoden toisella neljänneksellä avoimia työpaikkoja oli 72 300, selvästi enemmän kuin vuosi sitten. Erityisen paljon työntekijöitä kaivattiin pääkaupunkiseudulla ja muualla Uudellamaalla.

Tehdyn työn määrän kasvattaminen auttaa, ja määrää voi kasvattaa myös pidentämällä työuria. Eläketurvakeskus kertoi keskiviikkona, että yhä useampi suomalainen jaksaa tehdä työtä vanhuuseläkkeeseen saakka. Vuonna 2006 työstä suoraan vanhuuseläkkeelle siirtyi noin 40 prosenttia suomalaista, vuonna 2017 jo 60 prosenttia.

Taustalla ovat säädännön muutokset: työttömyyseläke poistui ja eläkeputken ikärajaa nostettiin. Muutos voi kieliä myös siitä, ettei työelämä ehkä sittenkään ole muuttunut niin hirveän tappavaksi kuin joissakin työelämää ruotivissa selvityksissä tulkitaan.

Mainiota. Mutta kaiken perusta on väestökehitys. Tilastokeskuksen mukaan Suomen väkiluku kasvaa enää hyvin kituliaasti ja oikeastaan vain maahanmuuton vuoksi. Tämän vuoden alkupuoliskolla syntyi 26 226 lasta, paljon vähemmän kuin vuoden 2021 alkupuoliskolla.

Perusta murentuu ja suunta vie pohjaa niiltä hyviltä viesteiltä, joita Eläketurvakeskus kertoi.

Kaiken lisäksi Suomi vääntyy haurastuvan perustan päällä ihan vinksalleen. Aluekehittämisen konsultti Timo Aro laskee, että vuonna 2040 vanhushuoltosuhde on siedettävä enää isoissa kaupungeissa ja niiden lähiseuduilla. Jopa 50 kunnassa on tuolloin enemmän yli 65-vuotiaita kuin työikäisiä. Suomi repeää pärjääviin pisteisiin ja kuoleviin seutuihin. Yhteistä politiikkaa ja yhteistä näkemystä Suomen tarpeista on silloin yhä vaikeampi tarjota suomalaisille. Vanhushuoltosuhteen rinnalla on yhä selvemmin heikkenevä ”alueellinen huoltosuhde”.

Kova inflaatio vie nyt kaiken huomion politiikassa, mikä tietysti nyt on ymmärrettävää. Mutta poliitikkojen pitäisi nähdä kauemmas – edes vähän kauemmas kuin äänestäjät näkevät. Pahimman inflaation aika voi olla ohi muutaman kuukauden päästä. Bensalasku saattaa olla kohta taas pienempi ja sähkölaskut hallinnassa.

Hädän ja hälinän taustalla Suomen julkinen talous kulkee rauhallisen vakaasti entiseen suuntaansa, kohti heikompaa olotilaa.

Tämä hallitus ei tilanteelle pandemian ja sodan vuoksi oikein ehtinyt mitään tehdä, eikä enää ehdikään. Mutta tämän hallituksen vastuulla on, että nyt ei lyhytnäköisistä poliittisista syistä tehdä enää mitään sellaista, joka haittaisi seuraavan hallituksen ykköstehtävää: julkisen talouden suunnan oikaisemista.

Tällainen ohjelma on pakko tehdä – juuri niistä poliittisista syistä – vaalikauden alussa, jos sitä oikeasti haluaa edistää. Siis jos poliitikot haluavat siirtyvät kansan mielialojen peesaajista vastuunkantajiksi.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.