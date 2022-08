Tällä viikolla kaksi keskeistä demariministeriä sanoi poikkeuksellisen avoimesti, että Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan analyysissä kannateltiin liian pitkään virheellistä johtopäätöstä.

Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tärkein kysymys on aina ollut se, miten tasapainoilla idän ja lännen välissä. Puolueiden välillä ja myös puolueiden sisällä on käyty länsi- ja itäsuuntautuneiden kamppailua oikeasta linjasta. Esimerkiksi sosiaalidemokraateissa on ollut vahva edustus molempia, mikä on näkynyt myös demarien jakautuneessa Nato-kannassa.

Kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, myös Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa riisuttiin naamiot. Tällä viikolla kaksi keskeistä demariministeriä – pääministeri Sanna Marin ja eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen – sanoi poikkeuksellisen avoimesti, että Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan analyysissä kannateltiin liian pitkään virheellistä johtopäätöstä.

”Haluan rehellisesti myöntää, että olisimme voineet kuunnella tarkemmin ystäviämme Baltian maissa pitkin matkaa viime vuosikymmeninä, kun yhteisestä turvallisuudestamme ja Venäjästä on ollut kyse”, Marin sanoi tiistaina pitämässään puheessa.

”Tänään Puolan, Liettuan, Latvian ja Viron tunnustettuina vahvuuksina on erinomainen Venäjän-tuntemus. Niiden taholta on kuultu kyllä ’mitä me sanoimme’ -puheenvuoroja, joten niitä ei tarvitse toistaa. Mutta toki heidän analyysinsä on ollut osuva”, Tuppurainen sanoi omassa puheessaan keskiviikkona.

Viro ja muut Baltian maat eivät olleetkaan väärässä, Marin ja Tuppurainen sanoivat. Se on yksi tapa myöntää, että Suomessa oltiin.

Suomen johdossa ja myös hallitusten ulko- ja turvallisuuspolitiikan selonteoissa tehtiin sinänsä oikeaa ja aikaa kestävää analyysiä Venäjän kehityksestä ja Venäjän Suomelle aiheuttamasta sotilaallisesta uhasta. Silti analyysissä tehtiin vuosi toisensa perään sen sisältöön nähden epälooginen johtopäätös. Suomi haki Natoon vasta, kun oli jo melkein liian myöhäistä.

