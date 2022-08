Nuorille Itämeri on laivamatka

Nuorille Itämeri merkitsee matkustamista ja lomailua, mutta paratiisia uhkaavat roskat ja saasteet.

Nuorille on tärkeää, että Itämerta pitkin pääsee muille maille.

Nuorille Itämeri tuo mieleen laivaristeilyt, kalastuksen ja luonnon, mutta myös saasteet ja roskat. Tämä selviää John Nurmisen säätiön tänään Itämeripäivänä julkaisemasta raportista Nuorten suhde Itämereen.

Tutkimuksen tarkoitus on kirkas: pitää tietää, mitä Itämeri ihmisille merkitsee, jotta tiedetään, miten asenteisiin voidaan vaikuttaa ja Itämerta auttaa. Kysely antaakin vinkkiä siitä, miksi luonnonsuojelu on vaikeaa. Nuoret nostivat suurimmaksi ongelmaksi roskat ja parannuskeinoksi roskaamisen vähentämisen. Vaikeampi nuorten on hahmottaa näkymättömiä ongelmia, kuten meren rehevöitymistä tai hiilikiertoa.

Kyselyssä yritettiin myös löytää ja ehkäpä rakentaakin Itämereen kytkeytyvää identiteettiä. Välimereen liitetään usein sellaisia asioita kuin historia ja monikulttuurisuus, mutta onko Itämerellä samanlaisia yhdistäviä asioita? Jos on, ainakaan nuoret eivät niitä tunnistaneet. Tärkeintä Itämeressä oli se, että meren yli pääsee matkoille, muille maille.

