Inflaatio avasi rahahanat, ja pyrkimys talouden tasapainoon katosi.

Euroopan maiden poliittisten päättäjien viimeaikaiset linjaukset menevät enemmän tai vähemmän toisin kuin taloustutkijat neuvovat.

Energiapulaan pitäisi asiantuntijoiden mukaan vastata ratkaisuilla, jotka vähentävät kulutusta. Kulutuksen vähentämisellä saadaan energialaskua pienemmäksi ja ehkä hintaakin vähän alemmas, jos energiaa riittää paremmin. Eikä nousevien korkojen ja kasvavan huoltosuhteen aikana pitäisi ottaa lisää velkaa ja rasitteita julkiselle taloudelle.

Toisin kuin neuvotaan, hallitukset ottavat velkaa ja kasvattavat vajetta, kun ne tukevat kuluttajia suoralla tai epäsuoralla energia-avulla. Se taas pienentää tarvetta vähentää kulutusta.

Ajatuspaja Bruegel listasi ne EU-maiden tuet, joita on jaettu viime syksystä tämän vuoden heinäkuuhun saakka. Summa on valtava, noin 280 miljardia euroa. Esimerkiksi Kreikassa avuksi laskettavat järjestelyt vastaavat 3,7:ää prosenttia bruttokansantuotteesta. Tähän Kreikalla ei pitäisi olla varaa, sillä maa on syvällä veloissa. Italia on pannut hintakamppailuun potin, joka vastaa 2,8:aa prosenttia bruttokansantuotteesta. Italiakin on Euroopan velkaantuneimpia maita.

Rahavirtoihin vaikuttavat myös Euroopan keskuspankin ohjauskorkojen nosto ja uusi osto-ohjelma, jolla on tarkoitus pehmentää korkojen nousua.

Korkojen nousu vaikuttaa kielteisimmin niihin maihin, jotka sattuvat olemaan nyt kärjessä, kun inflaatiopotteihin pannut ja kansantuotteeseen suhteutetut rahapotit listataan. Tuon listan kärkimaita kohtaan tunnetaan jo valmiiksi rahamarkkinoilla epäluottamusta, mikä nostaa niiden velan korkoja.

Näitä maita EKP todennäköisimmin joutuisi auttamaan suunnattujen ostojen ohjelmallaan, jos ohjauskoron nostosta koituisi joillekin euromaille eurojärjestelmää uhkaavia ongelmia. Ja näihin samoihin osoitteisiin taitaa mennä taannoisen elpymispaketin rahoistakin iso osa.

Bruegelin summauksen jälkeen poliittinen paine on vain lisääntynyt. Se merkinnee, että syksyllä inflaatioapupotit ja Euroopan maiden vajeet vain kasvavat. EU on kulkenut kauas siitä järjestelmästä, joka uskoi vapaiden markkinoiden voimaan ja tasapainoiseen taloudenpitoon.

