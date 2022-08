Kun puoluejohtajat keskustelivat EU-politiikasta, poliittiset jakolinjat piirtyivät menneestä maailmasta tutuin vedoin.

Energia, energia ja energia on Euroopan unionin akuutein huoli – toki Ukrainan sodan rinnalla. Pitkittyvä sota Ukrainassa, Euroopan taantuva talous, kasvava työttömyys ja kallis energia ovat poliittiselle vakaudelle myrkyllinen yhdistelmä niin Suomessa kuin EU:ssakin.

Keväällä EU-politiikka jäi Suomessa Nato-keskustelun jalkoihin, mutta politiikan syksyn käynnistävässä Turun Eurooppa-foorumissa päästiin päivittämään syksyn budjettiriiheen ja kevään eduskuntavaaleihin valmistautuvien puoluejohtajien Eurooppa-analyysit.

Energiakriisi kietoutuu niin turvallisuuspolitiikkaan kuin ilmastopolitiikkaankin. EU-komission päähuolena on irrottaa EU-maat Venäjä-riippuvuudesta ja kasvattaa uusiutuvan energian osuutta EU-maiden kokonaisenergiasta. Suomen puolueiden päähuoliin kuuluu pehmentää sähkölaskun tuomaa šokkia äänestäjälle, ja sama on käynnissä muissakin EU-maissa.

Sdp esitteli omia keinojaan tällä viikolla kesäkokouksessaan. Hallituksessa vihreiden ja Sdp:n välejä kiristää demarien halu lisätä fossiilisia päästöoikeuksia. Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kertoi tällä viikolla HS:n haastattelussa olevansa valmis joustamaan energiakriisin vuoksi jonkin aikaa ilmastotavoitteista.

Puolueet joutuvat nyt peruuttamaan vanhoista kannoistaan ja etsimään uusille kannoilleen luovia perusteluja. Perussuomalaiset pitää silti tiukasti kiinni EU-kriittisen puolueen tittelistä ja on siinä kisassa ainoa osallistuja.

Keskusta ja perussuomalaiset taistelevat yhä samoista äänestäjistä, eikä keskustan puheenjohtaja ja valtiovarainministeri Annika Saarikko empinyt syyttää perussuomalaisten puheenjohtajaa Riikka Purraa takinkäännöstä. Saarikon mielestä perussuomalaiset ovat joutuneet maailman myrskyissä vaihtamaan linjaa kaikissa politiikan keskeisissä kysymyksissä ilmastosta maahanmuuttoon.

Purra torjui syytökset ja toisteli puolueen kannattajille tuttua puhetta velkaunionista. ”EU-politiikka ei ole muuttunut lainkaan”, Purra sanoi. Saarikkoa Purra huitaisi EU:n metsäpolitiikalla. EU:n uuden puheenjohtajamaan Tšekin optimistisena tavoitteena on saada laaja ilmastotoimia säätelevä Fit for 55 -lakipaketti kasaan vuoden loppuun mennessä. Auki on vielä paljon, kuten metsäiselle ja paljon puuta polttavalle Suomelle tärkeä uusiutuvan energian kestävyyskriteerejä koskeva direktiivi.

Pääministeri Sanna Marin kehui Sdp:n ja keskustan EU-yhteistyötä. Orpo vältteli Marinin haastamista, sillä EU-politiikasta saisi liimaa demarien ja kokoomuksen mahdolliselle hallitusyhteistyölle. Haastamisen sijaan Orpo kehui Marinia.

Perussuomalaisilta Marin sulki oven hallitusneuvotteluihin demarien kanssa. ”Olisi vaikea nähdä meitä Riikan kanssa neuvottelemassa kovin hyvähenkisesti EU-kysymyksistä yhdessä”, Marin sanoi.

Euroopan synkän kriisin syntipukiksi puoluejohtajat osoittivat Saksan, jota ryöpytettiin näyttävästi. Sen sijaan vähemmälle jäivät puolueiden omat EU-visiot. Niitä suomalaisilla puolueilla ei ole tarjota, vaikka EU-keskustelussa niille olisi nyt hyvin tilaa ja tarvettakin. Se johtuu siitä, että asetelma EU-pöydissä on kymmenen vuoden takaiseen euro- ja finanssikriisiin verrattuna paljon tasaveroisempi. Nyt kaikki ovat vaikeuksissa – myös ja erityisesti Saksa, joka on ajautumassa energiakriisin seurauksena taantumaan.

Maailma muuttuu, EU muuttuu ja Suomesta tulee Naton jäsen. EU-politiikan päivitys uuteen aikaan on kuitenkin puolueissa pahasti kesken, sillä poliittiset jakolinjat piirtyivät menneestä maailmasta tutuin vedoin. On Suomen vaikutusmahdollisuuksien hukkaan heittämistä, jos EU-politiikka pysyy puolueille lähinnä sisäpolitiikan pelivälineenä.

