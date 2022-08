Reaaliansiot ovat romahtaneet tänä vuonna kovan inflaation vuoksi.

Reaaliansiot ovat laskeneet yleisesti, mutta joillakin on ollut vaikeuksia saada palkkaa lainkaan. Helsingin kaupungin työntekijöitä mielenosoituksessa.

Kun palkkaneuvottelut saavat syksyllä vauhtia, työntekijäpuoli tuo neuvottelupöytiin printin Tilastokeskuksen mittauksesta.

Tilastokeskus kertoi perjantaina, että reaaliansiot ovat laskeneet selvästi tänä vuonna. Palkkaneuvotteluissa tätä liikahdusta tullaan varmaan kuvailemaan sanalla ”romahdus”. Sen jälkeen duunarien edustajan sormi siirtyy printissä toiseen kohtaan. Sormen osoittamassa kohdassa kerrotaan, että vuodesta 2010 vuoteen 2021 johtajien ansiotaso on noussut oikein hyvää vauhtia.

Palkansaajien ansiotaso on kehittynyt kohtuullisesti, jos seurataan nimellisansioita. Ongelma on kova inflaatio. Hintojen nousu laski reaaliansioita vuoden toisella neljänneksellä 4,6 prosenttia, kun vertailupisteenä on sama ajanjakso viime vuonna.

Palkankorotusvaatimukset ovat todennäköisesti selvästi kovemmat kuin koskaan lähihistoriassa. Reaaliansiot ovat kehittyneet hieman mutkitellen, mutta perussuunta on ollut pitkään ylöspäin. Tuoreimman mittauksen todistamaa isoa romahdusta saa hakea kaukaa historiasta.

Palkansaajien reaaliansiotaso on palannut jonnekin vuoden 2015 tasolle. Kuntasektorilla on pakitettu vielä muutama vuosi tästäkin taaksepäin – tosin mittaustulosta selittää osittain se, miten sopimuskorotuksia on kunnissa ajoitettu.

Kun suhteuttaa palkkojen kehityksen hintojen kehitykseen vuoden lopulla, niin on täysin selvää, että reaaliansioiden lasku vain jatkuu eikä kulmakerroin ainakaan loivene.

Kustannuskilpailukyvyn kannalta olennaista on, miten mahdolliset palkkojen reippaammat korotukset vertautuvat kilpailijamaiden palkkakehitykseen. Uhka saattaa nousta siitä, että monet Suomen kilpailijamaat ostavat julkisella inflaatioavulla palkkapaineita pois – vaikka itse inflaation hillitsemisen kannalta hintakatot tai verotuksen kevennykset olisivatkin turhia tai jopa haitallisia.

