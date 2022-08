Aktia nokitti talletuskorkokisassa

Viime kuukausien muutokset voivat olla yllättäviä nollakorkoaikana lainamarkkinoiden vanhat realiteetit unohtaneille. Asuntolainoista pitää nyt maksaa korko, ja kaiken lisäksi se nousee. Toinen erikoisuus on, että pankkeihin tehdyille talletuksille voi saada korkoa.

Aktia-pankki avasi talletuskorkokilpailun. Aktia lupaa maksaa kymppitonnin määräaikaiselle talletukselle korkoa 1,25 prosenttia. Talletukset ovat maanneet viime vuodet pankeissa käyttely- tai määräaikaistileillä käytännössä korottomina. Viitisentoista vuotta sitten korkokisa oli käynnissä ja määräaikaistileille sai noin viiden prosentin koron.

Aktiaa ennen liikkeellä ovat olleet muutamat pienemmät ulkomaiset pankit. Niiltä on saanut kovempaakin korkoa kuin Aktia tarjoaa. Aktian avauksen jälkeen muiden perinteisten Suomessa toimivien rahoituslaitosten on vaikeaa olla vastaamatta siihen.

Pankkien talletuskorkokilpailu on kiinni käytännössä siitä, millainen talletuskorko Euroopan keskuspankilla (EKP) on. Eli saavatko liikepankit korkoa, jos ne tallettavat rahaa keskuspankkiin vai joutuvatko ne maksamaan. EKP suuntaa nyt ohjauskoroissa selvästi ylöspäin, ja rinnalla nousevat talletuskorot – tai yliyön korot. Ne olivat pitkään miinuksella ja nyt nollassa. Talletuskorkokilpailussa on ammuttu lähtölaukaus, tai oikeastaan se on vasta tulossa, mutta varaslähtö on lajissa sallittu.

Vaikka määräaikaistalletuksille tästä lähtien saisikin pientä korkoa, inflaatioprosentit ovat taatusti suuremmat, paljon suuremmat kuin silloin 15 vuotta sitten. Rahaa saattaa silti ohjautua talletuksiin siksi, että osakemarkkinat ovat muuttuneet levottomiksi ja alavireisiksi taantumaa ja energiakriisiä odoteltaessa.

Suomalaisten talletukset ovat enimmäkseen käyttelytileillä. Niille rahoille on turha korkoa odotella, joten osa tästäkin potista voisi päätyä määräaikaistalletuksiksi, jos kilpailu saa vauhtia.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.