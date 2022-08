On Suomelle uutta, että muillakin kuin Suomella on sanottavaa Suomen puolustuksesta.

Suomi on historiallisessa taitekohdassa ja liittymäisillään Natoon. Samaan aikaan alkaa jo Nato-maan arki.

Suomi ankkuroituu Naton komento- ja johtamisrakenteeseen ja puolustussuunnitteluun. Siihen, miten se tehdään, on eri vaihtoehtoja. Siksi nyt on tehtävä yli vaalikausien vaikuttavia strategisia valintoja siitä, mitä Suomi Naton yhteiselle puolustukselle antaa ja mitä Suomi Natosta haluaa.

Kokoomus tavoittelee ilmaherruutta myös Nato-Suomen turvallisuuskeskustelussa, sillä turvallisuuteen ja puolustukseen liittyvät teemat ovat perinteisesti olleet puolueen äänestäjille tärkeitä. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen esitti viikko sitten, että Suomeen tulisi sijoittaa Naton pysyviä toimintoja, kuten alueellinen komentokeskus tai arktisen alueen osaamiskeskus.

Pääministeri Sanna Marin (sd) avasi viime viikolla suurlähettiläspäivien puheessaan Suomen tulevaa Nato-profiilia sen kautta, että Suomen ja Viron sekä kaikkien Pohjoismaiden yhteistyö tiivistyy. ”Liittolaisena tulemme osallistumaan lähtökohtaisesti kaikkeen Naton toimintaan”, Marin sanoi.

Keskustelua kaivataan, samoin realismia. Moni asia joudutaan arvioimaan uudestaan, ja juuri nyt suomalaiseen demokratiaan rakentuu malli siitä, miten Suomen tavoitteita Natossa puntaroidaan.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa kyseenalaisti Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan vanhat totuudet. Samaan aikaan Nato palaa juurilleen puolustamaan jäsenmaitaan Venäjän uhalta. Natossakin kävi niin, että strategiat jäivät poliittisen todellisuuden varjoon.

Suomalaiseen demokratiaan syntyy parhaillaan uusi Nato-päätöksenteon malli, johon valtiojohdon ja eduskunnan kannat nivoutuvat. On opittava Nato-diplomatiaa ja vaikuttamista tärkeimmissä kumppanimaissa, sillä Natossa on jakolinjoja, joiden yli on myös itse aktiivisesti rakennettava konsensusta. Niin kauan kuin Turkki roikottaa Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyttä ilmassa, vaikuttaminen on tehtävä kumppanimaiden kautta.

Suomen on myös luotava yhteydet Naton päämajaan ja keskeiseen sotilasjohtoon. Kulttuurin muutos esimerkiksi Puolustusvoimissa on niin suuri, ettei se välttämättä onnistu ilman kompurointia.

Lähtötilanne on kuitenkin hyvä. Suomen näkemyksille Natosta ja Venäjästä on kysyntää. Lokakuussa on ensimmäinen Nato-maiden puolustusministerien kokous, jonka istuntoihin – ydinasekysymyksiä ja Suomea koskevia asioita lukuun ottamatta – puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) osallistuu. Eteen lävähtää heti valtava määrä asioita. Nato päivitti Madridin huippukokouksessa pelotettaan ja puolustustaan, mutta paljon yksityiskohtia Naton tehtävistä, sitoumuksista, yhteisistä varoista ja vaikkapa Kiinan-suhteesta on auki.

On päätettävä muun muassa siitä, millaista puolustusta ja pelotetta Nato ja Suomi Pohjolaan lopulta haluavat. On Suomelle uutta, että muillakin kuin Suomella on sanottavaa Suomen puolustuksesta. Suomen toimia seuraavat Venäjän vastatoimet, joita niitäkin on punnittava.

Nato-Suomen sisällä säilyvät vanhat poliittiset jakolinjat: kokoomus haluaa enemmän Natoa ja vasemmistoliitto vähemmän Natoa – ja muut siltä väliltä. Kun konsensusta etsitään, strategisia linjoja on avattava myös kansalaisille. Keväällä nähtiin jo, ettei Nato ole suomalaisille vaikea teema.

Riippuu Turkista, ehtiikö nyt vallassa oleva Marinin hallitus antaa eduskunnalle historiallisen esityksen siitä, että Suomi liittyy Natoon.

Se hetki on juhlallinen, vaikka arki alkoi jo. Jos linjanveto Suomen Nato-profiiliin liittyvistä kysymyksistä jää seuraavalle hallitukselle, sen hallitusohjelmatyöhön ja puolustuspoliittiseen selontekoon, hukataan aikaa ja vaikutusmahdollisuuksia. Nopeimmin alkuun pääsisi, jos selontekoprosessi polkaistaisiin käyntiin jo tänä syksynä.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.