Veikkaus haluaa kansainväliset nettikasinot ja muut rahapelitoimintaa tarjoavat kilpailijansa saman sääntelyn piiriin kuin missä yhtiö on itse.

Kun monopoli haluaa avata kilpailua, ollaan mielenkiintoisten kysymysten äärellä. Rahapeliyhtiö Veikkauksen toimitusjohtaja Olli Sarekoski vihjasi yhtiön osavuosikatsauksen yhteydessä, että Veikkaus olisi halukas siirtymään lisenssimalliin.

Sarekosken avaus kertoo sen tosiasian, ettei Veikkauksella ole monopolia digitaalisessa pelikentässä. Veikkaus häviää nopeaa tahtia markkinaosuuttaan kansainvälisille nettikasinoille ja urheiluveikkausfirmoille. Veikkauksen oman arvion mukaan Veikkauksen markkinaosuus digitaalisessa pelimarkkinassa supistuu nopeasti alle 50 prosentin.

Valtiovalta on vuosikausia pönkittänyt Veikkauksen monopolia. Arpajaislakia muutettiin vastikään niin, että Veikkauksen kilpailijoihin kohdistuu maksuliikenne- ja markkinointirajoituksia. Sarekoski ei kuitenkaan jäänyt odottamaan, miten ensi vuoden alussa voimaan tulevat lakimuutokset vaikuttavat.

Veikkaus haluaa kilpailijansa saman sääntelyn piiriin kuin missä yhtiö itse joutuu toimimaan. Vastaava uudistus tehtiin kolme vuotta sitten Ruotsissa, kun digitaalinen pelimarkkina avattiin lisensseillä kansainvälisille yhtiöille. Pelikoneista ja lotosta Veikkaus pitäisi kiinni.

Lisenssijärjestelmä lienee Suomen tie, sillä suomalaiset pelaavat yhä enemmän ulkomaisissa nettikasinoissa. Veikkauksella ei ole enää monopolia. Valtiolle järjestelmä toisi rahaa lisenssimaksuina, sakkoina sekä verotuloina nettikasinoiden voitoista.

Sarekosken mukaan malli vaikuttaisi myös pelihaittojen ehkäisemiseen. Tämä on vaikeampi kysymys. Lisenssikasinot voi velvoittaa esimerkiksi pelirajoituksiin. Kilpailulle avatussa markkinassa lisenssiyhtiöt kuitenkin markkinoisivat pelejään, mikä lisäisi pelaamista ja myös peliongelmia. Toisaalta nyt nettikasinoihin ei ole mitään otetta.

Veikkaus haluaa tasapuolistaa kilpailua, jossa yhtiö on mukana, vaikka on monopoli. Pelihaittojen ehkäisy on toissijaista, mutta sitä se on myös valtiovallalle.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.