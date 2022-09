Enossa pienpetorautaan astuneen naaraskarhun kohtalo on herättänyt sympatiaa. Energia kannattaa suunnata metsästyssääntöjen muuttamiseen.

Enossa pienpetorautaan vuosi sitten astunut karhu on saanut tuekseen pienen kansanliikkeen. Karhun auttamista vaativa verkkovetoomus on kerännyt jo yli 10 000 allekirjoitusta. Apua karhulle on toivonut myös presidentin puoliso Jenni Haukio.

Myötätunto on koskettavaa. Samalla tavalla moni suomalainen eläytyi kesällä Suomenlahdelle eksyneen mursun kärsimyksiin. Enon karhun auttaminen on kuitenkin eläinlääkärien mukaan hyvin vaikeaa. Itä-Suomen poliisi tiedottikin tiistaina karhun lopettamispäätöksestä. Se on luultavasti järkevä ratkaisu, ikävä kyllä.

Karhun tukiryhmän ei kannata kuitenkaan luovuttaa vaan suunnata energiansa karhuille vaarallisten pienpetorautojen säätelyyn. Raudat ovat aiheuttaneet kahdessa vuodessa vakavia vammoja ainakin kuudelle karhulle. Rautojen käyttäminen ilman karhuturvallista suojaputkea tulee kieltää. Jos Enon karhun saama huomio vauhdittaa muutosta, karhu pelastaa kärsimyksiltä monta lajitoveriaan.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.