Saksan kaasuvarastot täyttyvät odotettua nopeammin.

Energian saatavuus ja sen hinta ovat synkistäneet suomalaisten tunnelmat. Hinnat nousevat, sähköyhtiöt vaappuvat vakuusongelmineen kohti valtion syliä, ja sähkön säännöstelystäkin varoitellaan.

Mutta ei niin pitkää yötä, ettei päivä perässä, kuten pääministeri Esko Aho (kesk) sanoi laman syvimmällä hetkellä, uudenvuodenpuheessaan vuonna 1993. Ja väistyihän se lama.

Jotain positiivistakin energia-alalta kuulee. Energia-alan musta aukko on ollut Saksan riippuvuus venäläiskaasusta. Musta aukko on täyttymässä, ja muun Euroopan energiaa imevä voima heikkenee. Saksan teollisuus ja kotitaloudet tarvitsevat kaasua, ja ensi talven kaasuvarastot ovat täyttyneet hyvää tahtia, nopeammin kuin odotettiin. Varastot ovat 84-prosenttisesti täynnä. Erityisesti Norja on paikannut vajetta. Etelä-Eurooppa on voinut tukeutua Pohjois-Afrikan varantoihin.

Saksan viranomaisten mukaan kaasun tukkuhinnat ovat olleet viime päivinä laskussa.

Suomessa Olkiluodon kolmosreaktori alkaa olla iskussa. Pienen takeltelun jälkeen koekäyttö on päässyt vauhtiin, ja sähköä on kolmosessa tuotettu hetkittäin lähes saman verran kuin vanhoissa ykkös- ja kakkosreaktoreissa. Olkiluoto 3:n päästyä täyteen kapasiteettiinsa Suomi on lähellä sähköomavaraisuutta.

Euroopan sähkön hinnan kuumemittarina voisi pitää Saksan sähköfutuureja. Niiden hinnat ovat viime päivinä laskeneet. Markkinoilla vahvistuu oletus, että hinnat laskevat ensi vuonna. Yksi selitys oletukselle on se, että EU-maiden uskotaan pääsevän nopeasti sopuun keinoista, joilla energiamarkkinoita korjaillaan. Myönteistä on myös, että Saksa näyttää palaavan järkiinsä ja jatkavan ydinvoimaloidensa käyttöä.

Hyvää on tietysti sekin, että Eurooppa alkaa olla – Unkarin kaltaiset opportunistit pois lukien – valmis lopettamaan venäläisen energian ostamisen.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.