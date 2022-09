Yhdysvalloissa marraskuun välivaalit ovat aina valtapuolueelle vaikeat. Presidentti Joe Biden hakee torjuntavoittoa hyökkäämällä rajusti Donald Trumpia vastaan.

Presidentti Joe Biden on tunnettu maltillisena keskitien kulkijana, jonka esiintymisissä suurin jännitys on kohdistunut siihen, missä kohtaa presidentin ajatus katkeaa tai puhe jumittuu. Biden on hakenut mieluummin yhteisymmärrystä kuin riitaa. Yhdysvaltojen nykyisessä poliittisessa kahtiajaossa se on jättänyt presidentin linjojen väliin kaikkien ammuttavaksi.

Marraskuun tärkeiden välivaalien lähestyessä julkisuuteen on astunut uudenlainen Biden. Presidentti on arvostellut vahvasti republikaaneja, joita hän on kutsunut muun muassa ”semifasisteiksi” ja ”ultra-Maga-republikaaneiksi”. Puhuessaan torstaina Philadelphiassa Biden hyökkäsi rajusti edeltäjäänsä Donald Trumpia vastaan: ”Historia osoittaa, että sokea uskollisuus yksittäiselle johtajalle ja valmius poliittiseen väkivaltaan on kuolettava uhka demokratialle.” Demokraattien taktiikkana on lyödä kiilaa maltillisten ja trumpilaisten republikaanien väliin.

Demokraattipuolue on saanut tärkeistä poliittisista hankkeistaan läpi esimerkiksi 385 miljardin dollarin talouspaketin, helpotuksen opintolainoihin sekä pieniä kiristyksiä aselakeihin. Siihen uudistukset voivat pitkälti jäädäkin, jos puolue menettää vaaleissa nykyisen niukan enemmistönsä senaatissa ja edustajainhuoneessa. Puolue on laskenut, että tässä mielipideilmastossa hyökkäys on paras puolustus. Kiukkua äänestäjissä nostaa esimerkiksi aborttioikeuden rajoittaminen – sekä tietysti Trump.

Trumpin varjo on vahvana välivaalien yllä, sillä entisen presidentin odotetaan kertovan mahdollisesta presidenttiehdokkuudestaan pian välivaalien jälkeen. Epävarmuutta lisää FBI:n Trumpin kartanossa Mar-a-Lagossa suorittama kotietsintä, jossa löytyi suuri määrä Valkoisen talon salaisia asiakirjoja. Pelkkä asiakirjojen hallussapito ei välttämättä johda vakaviin seurauksiin, ellei FBI pysty kytkemään niitä muihin rikoksiin.

Myös Bidenin jatko on auki. Presidentti täyttää 80 vuotta pian vaalien jälkeen, eikä hän herätä suurta innostusta edes omassa puolueessaan. Olisi aikamoinen helpotus, jos molemmat miehet päättäisivät tehdä tietä tulevaisuudelle.

