Taistelut ovat ankaria, mutta tilanteesta rintamalla tiedetään vielä niin vähän, että analyysit ovat parhaimmillaankin vain valistuneita arvauksia.

Ukrainan joukot jatkavat vastahyökkäystään Etelä-Ukrainassa sijaitsevalla Hersonin alueella. Tavoitteena on vapauttaa Venäjän hyökkäyssotansa alkuvaiheessa miehittämä Herson ja kääntää sodan suunta ennen pian alkavaa talvea.

Taistelut ovat ankaria, mutta tilanteesta rintamalla tiedetään vielä niin vähän, että analyysit ovat parhaimmillaankin vain valistuneita arvauksia. Se kuitenkin tiedetään, että hyökkäys on poikkeuksellisen merkittävä. Aikanaan paljastuva Ukrainan menestys antaa tuoreen kuvan siitä, miten sota voi jatkossa edetä, ja muovaa siksi tulevia taktiikoita ja strategiaa. Lisäksi Herson on ainoa iso kaupunki, jonka Venäjä on saanut vallattua strategisesti tärkeän Dnepr-joen länsipuolelta, joten sen vapauttamisella olisi huomattava psykologinen vaikutus.

Ukrainan joukkojen eteneminen on tietenkin tärkeää. Länsi ei kuitenkaan ole vain osa yleisöä, joka toivoo kaiken menevän hyvin, vaan Ukrainan tärkeä tukija. Olennaista on nimenomaan konkreettinen tuki, mikä hyökkäyssodassa puolustautuvan maan kohdalla tarkoittaa tietenkin aseistusta. Siksi onkin hyvä, että Suomi päätti torstaina uudesta erästä Ukrainaan lähetettävää puolustustarvikeapua. Suomen apu on toki eri kokoluokkaa kuin monen muun maan, mikä selittyy osin sillä, että tällä sijainnilla myös omista resursseista on pidettävä huolta.

Hyökkäyssodan aloittaneen Venäjän häikäilemättömyys näkyy hyvin Hersonissa. Venäjän miehityshallinto ja sen paikalleen asettama nukkehallinto valmistelevat alueella pokkana ”kansanäänestystä” Venäjään liittymisestä. Tällainen aseiden varjossa järjestettävä ”äänestys” olisi lähinnä irvokas näytelmä, mutta myös osa Venäjän propagandaa.

Propaganda liittyy myös Dneprin etelärannalla sijaitsevaan Zaporižžjan ydinvoimalaan, jota ympäröivän alueen Venäjä miehitti maaliskuussa. Sen jälkeen Venäjä on tehnyt Euroopan suurimmasta ydinvoimalasta sotilastukikohtansa. Sellaiseksi se onkin kätevä, sillä Ukraina ei voi hyökätä ydinvoimalaan aiheuttamatta vakavaa vaaraa.

Päästämällä Kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n tarkastajaryhmän tällä viikolla ydinvoimalaan Venäjä yritti esittää olevansa vastuullinen toimija, vaikka ydinvoimalan ottaminen linnoitukseksi on suurta vastuuttomuutta. Venäjälle sopii myös hyvin, että kansainvälinen huomio keskittyy nyt Zaporižžjan ydinvoimalaan, eikä Venäjän muuhun toimintaan Ukrainassa. Niinpä Venäjän edustajat heittelevät julkisuudessa puolihuolimattomia kommentteja mahdollisesti EU:hunkin yltävästä ydinsäteilystä.

Ukrainan taistelutahto on kova. Valtaosa ei halua asua Venäjän vallan alla.

”Itä-Ukraina on tarjonnut ukrainalaisille näkymän siitä, mitä on luvassa Venäjän valtaamilla alueilla. Ei siellä ole tapahtunut mitään kehitystä. Venäjällä ei ole poliittista tai taloudellista mallia, millä houkutella puolelleen. Ainut keino on pakko”, Suomen väistyvä Kiovan-lähettiläs Päivi Laine kuvaili HS:n haastattelussa (HS 1.9.). Niinhän se on. Lisäksi muun muassa Butšassa venäläisten vetäydyttyä paljastuneet kauheudet olivat monelle merkki, ettei taistelulle ole vaihtoehtoa.

Ukrainalaisten sankaruuden ja ansiokkaan puolustustaistelun ei silti pidä antaa hämärtää sitä tosiasiaa, että Venäjällä riittää tappioista huolimatta kalustoa jopa vuosien sotimiseen. Lännessä tiedetään, että vaarana on turtuminen ja huomion siirtyminen sodasta arjen ongelmiin. Toisaalta riskinsä on myös liiassa optimismissa: Ukrainan menestykset ovat tervetulleita, mutta taistelu on parhaimmillaankin pitkä ja raskas.

Eteläisessä Ukrainassa käydään nyt kovia taisteluita, joita Ukraina maksaa ikäluokkansa parhaimmiston verellä. Ukraina tarvitsee nyt aseita ja apua.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.