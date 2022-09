Hallituksen ratkaisu oli ennen kaikkea viestintää eikä –ainakaan vielä – verovarojen lotrausta. Mitä uskottavampi viesti, sitä todennäköisemmin valtion tukea ei tarvita.

Kun Suomi romahti lamaan kolmekymmentä vuotta sitten, silloinen hallitus ohjasi hätäapua muun muassa kriisiin joutuneille pankeille. Suomalaiset suuttuivat. Useilta oli mennyt työpaikka, monilta yritys. Joku oli kahden asunnon loukussa, kaikki maksoivat järjettömän korkeita lainojen korkoja. Ja pankkeja sekä pankkiporhoja pelastettiin!

Silti valinta oli perusteltu. Tulipalo sammui tehokkaimmin, kun sitä sammutti kuumimmassa palopesäkkeessä, rahoituslaitoksissa. Niiden romahdus olisi aiheuttanut vieläkin suurempaa tuskaa suomalaisille.

Hallitus päätti viikonloppuna antaa tukea Suomessa toimiville, sähköä itse tuottaville sähköyhtiöille. Tarjolla on kymmenen miljardia euroa niille, jotka ovat joutuneet vaikeuksiin sähköpörssin vakuuksien ja johdannaisten kanssa. Samoin kuin 30 vuotta sitten, valinta voi näyttää epäoikeudenmukaiselta. Sähkön nopea kallistuminen ajaa monia suomalaisia kotitalouksia kriisiin, energiaa paljon kuluttavien yritysten toiminta käy kannattamattomaksi, ja kuluttajat joutuvat pelkkien energiakulujen vuoksi tinkimään elintasostaan.

Silti valinta oli taas perusteltu, vaikkakin epätoivottu. Sähköyhtiöitä ei voi päästää konkurssiin. Niiden kaatuminen vain pahentaisi suomalaisten sähkökriisiä. Tulipaloa pitää taas sammuttaa siellä, missä vesipisaran teho on suurin.

Pohjoismaiden sähköpörssin toimintalogiikka on luotu normaalimaailman tilanteeseen. Sähköä myyvä yritys kauppaa hyvissä ajoin sähkönsä ostajille. Vakuudet ovat ostajan turva. Jos myyjä ei toimita tuotettaan sovitusti, ostajan on voitava hankkia sähkö muualta. Jotta tämä olisi turvattu ja pörssiin luotettaisiin, myyjän on hankittava pörssiin käteisvakuudet. Normaalimaailmassa markkinahinta ja suojattu hinta eivät ole kauhean kaukana toisistaan.

Nyt ei eletä ainakaan sähkökaupassa normaalimaailman aikaa. Suojaus- ja markkinahinnat ovat valtavan kaukana toisistaan. Sähköyhtiöiden on kannettava pörssiin vakuuksia miljardimäärin. Tällaiseen käteisvuotoon yhtiöt eivät ole osanneet varautua, ja ne ovat kuolemanvaarassa. Pörssiin luotu, vakautta ja turvaa lisäävä järjestelmä muuttui itsensä irvikuvaksi: järjestelmäksi, joka luo epävakautta ja levittää turvattomuutta.

Verovarojen puolesta hätäilevien suomalaisten kannattaa muistaa, että vakuudet palautuvat pörssistä myyjälle sitä mukaa kun sähköä toimitetaan. Raha on ikään kuin panttina, ja pantin saa takaisin. Sähköä itse tekevien yritysten ei ole edes vaikeaa pitää lupauksiaan: ne voivat kyllä toimittaa lupaamansa sähkön, olipa hintasuojaus mikä tahansa.

Suuttumusta voi aiheuttaa sekin, että sähköyhtiöt ovat sähköbisneksessään kannattavia. Tilannetta kannattaa ajatella toisin päin. Jos valtio joutuu tulemaan apuun, apu ei mene pilaantuneen bisneksen tukemiseen ja Kankkulan kaivoon – pantti palautuu, ja velka maksetaan takaisin korkoineen.

Kolmas olennainen tieto on, että hallituksen ratkaisu oli ennen kaikkea viestintää eikä verovarojen lotrausta. Mitä uskottavampi viesti, sitä todennäköisemmin valtion tukea ei tarvita. Uskottavuudessa auttaa se, että Ruotsi teki lähes yhtä aikaa vastaavan päätöksen.

Sähköyhtiöiden on helpompaa hankkia itse markkinoilta rahaa, kun kaikki tietävät, että valtio on viimekätinen takaaja ja lainoittaja. Jos tätä selkänojaa ei olisi ja jollakin yhtiöllä olisi syystä tai toisesta vaikeuksia saada nopeasti lainaa, yhtiön luottoluokitus ja olemassaolo voisivat olla vaarassa.

Tämä riski on akuutti Fortumilla, jonka luokituksia saksalaisen tyttären Uniperin tappiot painavat. Hallituksen viesti oli suunnattu erityisesti Fortumille, joka yksin tarvitsee vakuuksia yli viisi miljardia euroa.

