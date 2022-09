Hallitus maksaa vastavalmistuneille rahaa siitä, että he asettuvat Pohjois- tai Itä-Suomeen eivätkä Etelä- tai Länsi-Suomeen.

Helsingin kaupunginvaltuustossa poliitikot yltyivät viime viikolla haukkumaan hallituksen budjettia pääkaupungin syrjimisestä. Erityisesti kummasteltiin opintolainojen alueellista hyvitystä, jolla houkutellaan vastavalmistuneita Pohjois- ja Itä-Suomeen.

Vaikka kyseessä on myös omien äänestäjien herättely, hermojen kiristymisen ymmärtää, sillä pääkaupunkiseutua on viime vuosina koetellut koronavirusepidemia, joka johti jopa Uudenmaan sulkuun. Kahden viime vuoden aikana Helsingistä on muuttanut enemmän väkeä muualle Suomeen kuin päinvastoin. Se ei ole oikea suunta.

HS:ssa on keskusteltu muun Suomen ”Helsinki-vihasta”. Professori Laura Kolben mukaan epävarmoina aikoina haetaan turvaa vanhoista identiteettipoteroista: ”Silloin maaseutu kultautuu ja kaupungin pahuus näyttäytyy entistä pahempana.”

Tunteet tunteina, mutta tosiasia on, että menestyvä Helsinki vetää koko Suomea parempaan tulevaisuuteen. Se kannattaa hallituksenkin muistaa.

