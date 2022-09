Kelan tilastojen mukaan mielenterveyden häiriöt ovat nousseet selvästi suurimmaksi syyksi nuorten aikuisten pitkille sairauspoissaoloille.

Nuorten aikuisten mielenterveysongelmat saivat tällä viikolla tavallista enemmän huomiota, kun Kela julkaisi Twitterissä niiden yleistymistä kuvaavan animoidun grafiikan. Se näytti selvästi, kuinka mielenterveyden häiriöistä on tullut viime vuosina ylivoimaisesti suurin tilastoitu syy 16–34-vuotiaiden pitkille sairauspoissaoloille.

Kasvu onkin ollut ripeää. Kun vielä vuonna 1993 mielenterveyden häiriöiden vuoksi sairauspäivärahaa sai 7 341 nuorta aikuista, vuonna 2016 heitä oli 20 877 ja vuonna 2021 jo 37 041. Määrä kääntyi laskuun vuonna 2020, kuten sairauspoissaolot yleisestikin, mutta alkoi taas kasvaa vuonna 2021. Kyse on siis lääkärin toteamista tapauksista, sillä sairauspäiväraha edellyttää lääkärintodistusta.

Luvut ovat linjassa verrokkimaiden kehityksen kanssa, vaikka tarkka vertailu on vaikeaa. Mielenterveysongelmat lisääntyvät maailmanlaajuisesti.

Sairauspäivärahaan johtaneista mielenterveyden häiriöistä masennus on yleisin, mutta viime vuosina ahdistushäiriöt ovat lisääntyneet selvästi. Nuorille naisille ahdistuneisuushäiriöiden vuoksi maksettujen sairauspäivärahapäivien määrä on lähes viisinkertaistunut vuodesta 2005.

Luvut on helppo laskea, mutta niiden takana olevien syiden selvittäminen on vaikeampaa. Ei esimerkiksi tiedetä, kuinka paljon vaikutusta on sillä, että tietoisuus mielenterveysongelmista on lisääntynyt ja niiden diagnosointi kehittynyt samalla kun niihin liittyvä leima on heikentynyt. Hoitoon pääsyn helpottuminen voi nostaa sairauslomien määrää. Toisaalta ei tiedetä, kuinka paljon selittyy sillä, ettei apua ole tarjottu aiemmassa vaiheessa.

Kehitys on huolestuttavaa ja hämmentävää. Kysymys on inhimillisistä tragedioista, mutta myös kansantaloudellisesta ongelmasta. Nyt on pohdittava vakavasti, mikä yhteiskunnassa sekä opiskelu- ja työelämässä saa ihmiset voimaan huonosti.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.