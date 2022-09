Eduskunnan vierailijatietojen julkisuus on tärkeää

Vierailijatiedoissa on kyse vallankäytön avoimuudesta.

Eduskunta säätää lait, joten on tärkeää tietää, ketkä edustajiin yrittävät vaikuttaa.

Eduskunnan turvallisuusosasto on alkanut hävittää tiedot eduskunnassa vierailevista heti vierailun jälkeen. Tiistaina julkaisemassaan tiedotteessa eduskunta vetoaa tietosuojalainsäädäntöön, jonka mukaan tarpeettomia henkilötietoja ei saa käsitellä tai säilyttää. Vierailijoiden henkilötiedot kirjaavan turvallisuusosaston mukaan sillä ei ole ”tehtäviensä hoitamisen kannalta käyttötarvetta vierailijatiedoille vierailun päätyttyä”, joten ne on turvallisuusosaston uuden tulkinnan mukaan poistettava heti.

Eduskunta on pitänyt pitkään kirjaa tiloissaan vierailijoista, mikä on muun muassa turvallisuussyistä välttämätöntä. Aiemmin eduskunta säilytti tiedot vuoden verran, mutta alkoi tuhota niitä päivittäin sen jälkeen, kun korkein hallinto-oikeus totesi loppuvuodesta 2016 vierailijatiedot julkisiksi. Eduskunta pureksi oikeuden päätöstä lähes vuoden ennen kuin kansliatoimikunta päätti vierailijatietojen olevan julkisia. Sen jälkeen vierailijatiedot on luovutettu pyytäjille, mutta jos pyyntöjä ei ole, tiedot hävitetään päivittäin.

Kohu oli kiusallinen, ja siitä jäi eduskunnalle selvästi jotain hampaankoloon. Uudessa linjauksessa kysymys vierailijatiedoista on keinotekoisesti typistetty vain turvallisuuskysymykseksi, minkä avulla eduskunta kyyristyy tietoturvalainsäädännön taakse piiloon.

Eduskunnan vierailijatiedoissa on kyse vallankäytön avoimuudesta. Eduskunta säätää lait, joten on tärkeää tietää, ketkä edustajiin yrittävät vaikuttaa. Tietosuojalainsäädäntökin ottaa huomioon tällaisen ”yleisen edun” eikä edellytä vierailijatietojen välitöntä tuhoamista.

Tietosuojalainsäädäntö on tärkeää. Sen mainetta huonontaa, että tietosuojalainsäädäntöä käytetään usein ennemmin tekosyynä asioiden piilotteluun kuin varsinaiseen tarkoitukseensa. On surullista, että eduskunta on päättänyt osallistua tällaiseen kikkailuun.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.