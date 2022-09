Italian vaalit ovat Euroopan yhtenäisyyden kannalta tärkeät, ja ne pidetään kriittisellä hetkellä.

Venäjän ja Länsi-Euroopan välinen voimainkoitos on tulossa kriittiseen hetkeensä. Venäjän ylimpien päättäjien viime päivien kommenteista päätellen Venäjällä tiedetään, että pakotteet ja Venäjän-vastainen rintama olisi murrettava pian.

Venäjä käyttää avoimesti energiakiristystään, loputkin naamiot on riisuttu. Venäjän päättäjät ovat viime päivinä hyökänneet avoimesti lännen pakotteita vastaan ja tuominneet EU:n sommitteleman sähkön ja kaasun hintakaton. Venäjä on kertonut lopettavansa energiatoimitukset kattojärjestelmään suostuvilta mailta ja kertonut, että energiaa voidaan toimittaa taas, kun pakotteita puretaan. Näin linjatessaan maan johto on tullut samalla sanoneeksi, että pakotteet purevat ja että Venäjään ei voi enää missään tapauksessa luottaa. Aiemmin esimerkiksi presidentti Vladimir Putin on vähätellyt pakotteiden merkitystä.

Uutistoimisto Bloomberg kertoi viime viikolla, että Venäjän talouden tulevaisuus on paljon synkempi kuin mitä maan päättäjät viestivät. Bloombergin haltuunsa saama hallinnon sisäinen raportti kertoo, että Venäjän talous suistuu taantumaan eikä se huonoimman skenaarion mukaan pääse sotaa edeltäneelle tasolle kuin ehkä joskus 2030-luvulla.

Energiasektorin menetykset ovat valtavat, ja ne tulevat raportin mukaan heijastumaan Venäjän kotimarkkinoille. Osaavan väen pako maasta ja Venäjän-vastaiset vientikiellot jättävät maan teknologisessa kehityksessä vuosikymmeniä lännen taakse.

Venäjä ei pärjää ilman tuontia lännestä, ei edes energiasektorilla. Kaasuputkiyhteydet Kiinaan ovat vähäiset, eikä Venäjä saa raportin mukaan omin taidoin – ilman läntistä osaamista – nesteytettyä maakaasua maailmanmarkkinoille. Venäjän epätoivosta kertoo sekin, että maa joutuu ruikuttamaan aseapua Pohjois-Koreasta, kun sota Ukrainassa on tuhonnut suuren osan Venäjän sotakalustosta.

Parempaa on luvassa. Futuureista päätellen energian tarve ja hinnat laskevat keväällä. Ensi vuoden syksyyn ja talveen mennessä länsi on todennäköisesti ylittänyt jo energiakriisin pahimman vaiheen, katkonut energiariippuvuutensa Venäjään ja sopeuttanut energiantarpeitaan siihen muotoon, joka sopii ilmastonmuutoksen vastaiseen kamppailuun.

” Vaaleihin valmistautuva Italia on yksi heikko kohta.

Venäjällä on kaikki pelissä: toista hetkeä Venäjälle ei enää tule. Jos Venäjä häviää, tappio murskaa maan kymmeniksi vuosiksi ja voi kaataa sen päättäjät. Tämän jälkeen Venäjä ei ehkä enää koskaan nouse edes siihen asemaan, jossa se oli ennen Ukrainan sotaa. Venäjä tietää tämän – ja se tekee maasta vaarallisen.

Venäjä etsii kuumeisesti Euroopan heikkoja kohtia ja heikkoja hetkiä. Yksi heikko kohta on Italia, ja vaikuttamiselle otollinen hetki voi koittaa kahden viikon päästä pidettävien parlamenttivaalien yhteydessä.

Italia on euroalueella sekä poliittisesti että taloudellisesti heikko lenkki. Unkari on tietysti menetetty Venäjän vaikutuspiiriin, mutta Unkarilla ei lopulta ole kovin suurta merkitystä. Italialla on.

Mielipidetiedustelut kertovat, että äärioikeisto johtaa, ja vaaleissa kuumin teema on inflaatio. Euroopan yhtenäisyyden kannalta olennaista on, pitääkö uusi hallitus Italian Euroopan yhteisessä Venäjän-vastaisessa rintamassa vai ei.

Italian uusi hallitus muodostetaan ehkä oikeiston varaan. Oikeistossa on jo niitä, jotka markkinoivat äänestäjille pakotteiden purkamista hintojen laskemiseksi.

Äärioikeistolaisen, vaalit mahdollisesti voittavan Fratelli d’Italian johtaja ja pääministeriehdokas Giorgia Meloni sanoo haluavansa pitää pakotteet voimassa ja Venäjää nuoleskelevat kurissa. Samalla hän kuitenkin tekee selväksi, että Italia ja italialaiset joutuvat talven aikana aivan liian suuriin taloudellisiin vaikeuksiin.

Muu Eurooppa ymmärtänee vihjauksen: Italian äärioikeiston vetämä politiikka saa luultavasti hiljaisen myöntymyksen, koska lännellä ei ole muuhun varaa. Italiaa ei saa menettää Venäjälle.

