Ukrainan joukot liikkuvat nyt eteenpäin, mutta varovasti ja liian suuria riskejä välttäen.

Ukraina on onnistunut läpäisemään Venäjän puolustuslinjan ja etenemään kymmeniä kilometrejä Harkovan itäpuolella. Ukraina näyttää iskeneen venäläisten rintaman ohueen kohtaan, mikä kertoo siitä, että Venäjällä on vaikeuksia saada huvenneet joukkonsa riittämään pitkän rintaman kaikille alueille.

Näihin uutisiin kannattaa suhtautua varovaisesti, sillä molemmat puolet kertovat julkisuuteen sen, mikä on niille edullista, eikä riippumatonta tietoa sotatapahtumista ole tarjolla samalla tavalla kuin sodan alkuvaiheissa. Kyseessä näyttäisi kuitenkin olevan melko merkittävä liikahdus sodassa, jonka rintamalinjat ovat pysyneet kuukausia lähes paikoillaan. Ainakin se osoittaa, että Ukraina on ottanut taisteluissa aloitteen.

Helmikuussa useimmat asiantuntijat uskoivat Venäjän hyökkäävän ainoastaan idästä, koska maan runsaat 200 000 sotilasta olisi liian pieni joukko laajamittaiseen hyökkäykseen. Venäjä hyökkäsi kuitenkin kolmesta suunnasta: idästä, etelästä ja pohjoisesta.

Monesta suunnasta hyökkääminen hankaloitti aluksi Ukrainan puolustusta, mutta nyt osat ovat vaihtuneet: Ukraina voi valita, minne se iskee. Lisäksi Ukrainalla on sisärata – Ukraina pystyy siirtämään joukkojaan maan halki, kun Venäjä joutuu kierrättämään niitä pitkän matkan maan ympäri.

Ukrainalle on tärkeää saada voittoja ennen talvea, koska se vahvistaa länsiliittolaisten luottamusta maan taistelukykyyn. Ukrainalla onkin juuri tällä hetkellä suhteellinen etu Venäjään nähden: taistelut ovat kuluttaneet molempia armeijoita, mutta Ukraina on pystynyt tuomaan rintamille tuoreita joukkoja, koska maassa tehtiin viime talvena yleinen liikekannallepano. Venäjän armeija on paljon suurempi, mutta sillä on myös paljon tehtäviä, kun taas Ukrainalla tehtäviä on vain yksi.

