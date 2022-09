Kymmenet miljoonat Afrikan sarven alueen asukkaat kärsivät jo nyt ruokapulasta. Tilanne olisi vakava ilman Venäjän sotatoimiakin.

Venäjän Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan karmeita sivuvaikutuksia nähdään pian Afrikan sarven alueella, jossa on asiantuntijoiden mukaan käsillä vakava ruokakatastrofi. YK:n alaisen Maailman ruokaohjelman WFP:n mukaan muun muassa Somaliassa, Etiopiassa ja Keniassa ainakin 22:ta miljoonaa ihmistä uhkaa akuutti nälänhätä, minkä lisäksi kymmenet miljoonat kärsivät jo nyt ruokapulasta.

Tilanne olisi toki vakava ilman Venäjän sotatoimiakin. Ilmastonmuutos voimistaa sään ääri-ilmiöitä erityisen paljon Afrikan sarven alueella, jossa sadekaudet ovat maataloudelle ratkaisevan tärkeitä. Alueella on takanaan jo neljä perättäistä epäonnista sadekautta, minkä vuoksi nyt kärsitään pisimmästä kuivuusjaksosta 40 vuoteen. Lokakuussa alkavasta seuraavasta sadekaudesta on tulossa niin kuiva, että alueen pelätään olevan ennen kokemattoman humanitäärisen katastrofin kynnyksellä. Sekä Etiopiassa että Somaliassa on lisäksi käynnissä aseellinen kriisi.

Venäjä pahensi tilannetta, kun se alkoi estää Ukrainan viljanvientiä. Ukraina on maailman suurimpia viljanviejiä, joten Venäjän saarron vaikutukset olivat laajoja. Tilannetta on pahentanut, ettei rahtiliikenne ole vielä täysin toipunut koronaviruspandemian aiheuttamista häiriöistä. Esimerkiksi Somalian tuontivehnästä jopa 90 prosenttia tuli Ukrainasta ja Venäjältä.

Venäjä on viime aikoina alkanut ainakin jossain määrin sallia viljakuljetuksia Ukrainasta, mutta tilanne on kaukana normaalista. Lisäksi osa aiemmin Afrikan sarven alueelle suuntautuneista avustusrahoista on ohjautunut Ukrainan auttamiseen.

Afrikan sarven tilanne on katastrofaalinen. Alue tarvitsee pikaisesti apua, muuten edessä on humanitäärinen katastrofi. Ruoan saatavuuden ohella ongelmaksi voi nousta sen hinta: jo yli 60 maalla on YK:n mukaan vaikeuksia maksaa tarvitsemaansa tuontiruokaa energian kallistumisen vuoksi.

