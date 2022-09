Viikon puheenaiheet

1) Elisabet II

Kuningatar Elisabet II kuoli torstaina. Elisabetin valtakauden mittaa ja muutosta kuvaa se, että hänen ensimmäinen pääministerinsä oli konservatiivinen Winston Churchill. Pari päivää ennen kuolemaansa kuningatar nimitti pääministeriksi Liz Trussin. Trussin hallituksessa tärkeimmät ministeriöt ovat naisten ja etnisistä vähemmistöistä tulleiden johdossa.

2) Sähkö

Suomen sähkön tarjonta ja kysyntä eivät kohdanneet torstaiaamuna. Pulaa ei vielä tullut sähköstä, mutta varavoimalaitoksia käynnistettiin, koska Olkiluodon kolmosyksikön testeissä oli takeltelua. Kuluneen viikon aikana Olkiluodon kolmosyksikkö on kuitenkin hetkittäin tuottanut jo enemmän sähköä kuin mikään muu laitos Suomessa.

3) Ukraina

Venäjän aloittama sota Ukrainassa on kääntynyt Venäjälle epäedulliseen suuntaan. Ukraina on iskenyt venäläisten puolustuslinjojen läpi ja syvälle Venäjän miehittämille alueille. Iskuissa on vahvistunut se kuva, että Venäjän armeijan taistelutahto ja järjestäytyneisyys on heikkoa. Venäjän johtajien kommenteista on alkanut paistaa hätä.