Venäjä on käynyt hyökkäyssotaansa Ukrainassa yli puoli vuotta. Jo ennen Ukrainan etenemistä Harkovan alueella oli selvää, ettei Venäjä pysty pyyhkäisemään Ukrainaa kartalta tai tuhoamaan ukrainalaisten identiteettiä. Nyt Venäjää voi odottaa nöyryyttävä tappio.

Ukrainan joukot käänsivät viikonloppuna sodan kulun, kun ne valtasivat hengästyttävään tahtiin alueita takaisin erityisesti Koillis-Ukrainassa. Monin paikoin Venäjän joukot eivät niinkään vetäytyneet vaan pakenivat paniikissa. Siksi Ukrainan käsiin jäi paljon venäläisten käyttökelpoista kalustoa ja ammusvarastoja.

Ukrainan menestys koillisessa ja idässä ei vielä päätä sotaa, ja Venäjä on jo tehnyt kostoiskuja ohjuksilla Koillis-Ukrainassa. Vastahyökkäyksellä on silti laajoja vaikutuksia niin Ukrainassa, Venäjällä kuin lännessäkin.

Ukrainassa menestys vahvistaa mielialoja ja uskoa siihen, että helmikuussa laittoman hyökkäyksensä aloittanut Venäjä voidaan lyödä ja karkottaa. Vaikka moni olisi jo ajatellut niin, poikkeuksellisen etenemisen tuomalla lisäuskolla on iso vaikutus. Edessä saattaa vielä olla ankaria taisteluita.

Venäjällä puolestaan yhä useammalle alkoi viikonloppuna valjeta, että Venäjä saattaa ihan oikeasti hävitä aloittamansa sodan. Venäläiset osaavat kyllä tulkita, mitä Venäjän sotamenestystä tähän asti toitottaneen puolustusministeriön ilmoitus hallitusta vetäytymisestä ja joukkojen uudelleenjärjestäytymisestä oikeasti tarkoittaa. He tietävät, ettei puolustusministeriö taipuisi myöntämään ikävää asiaa, ellei tilanne olisi todella paha.

Länsi taas sai tärkeän muistutuksen, että Ukrainan auttaminen on paitsi tärkeää myös oikeasti kannattavaa. Venäjän toimista johtuvan energiakriisin paheneminen oli jo alkanut voimistaa Euroopassa ääniä, joiden mukaan Ukrainaa pitäisi painostaa neuvottelupöytään Venäjän kanssa. Nyt Ukraina vei tältä ryhmältä perustelut osoittamalla, että tämä sota voidaan ratkaista taistelukentillä.

Samalla Venäjän asevoimien ongelmat ovat paljastuneet koko maailmalle. Venäjän johtaja Vladimir Putin lähetti joukkonsa näyttävään salamasotaan, mutta ne osoittautuivatkin raa’aksi rosvojoukkioksi. Sen taistelumieltä heikentää entisestään, etteivät sotilaat tarkalleen edes ymmärrä, miksi ovat Ukrainassa. Venäläiset ovat ajatelleet asevoimiensa olevan maailman toiseksi parhaat, mutta Ukraina on osoittanut käsityksen harhaksi. Samalla venäläisiltä murenee toivo imperiumin palauttamisesta.

Varsinkin kansallismieliset voimat ovat vaatineet lisäjoukkojen lähettämistä Ukrainaan. Putin on kuitenkin empinyt yleistä liikekannallepanoa. Koko hänen aloittamansa hyökkäyssota perustuu valheelle, ja epäonnistunut liikekannallepano todistaisi keisarin olevan ilman vaatteita. Putinin järjestelmän tavoitteena on ollut pitää alamaiset passiivisina, mutta pelko omasta, puolison tai lapsen joutumisesta epäonniseen sotaan voisi nostattaa laajaa vastarintaa.

Viikonlopun tapahtumat ovat tuoneet uusia äänensävyjä Venäjän julkisuuteen. Useiden Moskovan ja Pietarin paikallisvaltuustojen jäsenet ovat vaatineet huolellisesti muotoillussa julkilausumassa Putinin eroa, mikä kertoo rohkeuden lisääntymisestä. Tarkkaan valvotuissa valtiollisen television keskusteluohjelmissa on kuultu sotaa arvostelevia kommentaattoreita, mikä on herättänyt huomiota, sillä heidät on kutsuttu tarkoituksella. Syyllisten etsintä on käynnissä, ja sellaiset kyllä löydetään.

Tiedämme vielä hyvin vähän siitä, mitä Kremlissä ja Venäjän eliitissä laajemminkin tapahtuu. Silti on alettava varautua siihen, että Putin häviää aloittamansa sodan sekä siihen, mitä tästä häviöstä seuraa. Vanhan viisauden mukaan Venäjä on vakaa, kunnes ei ole.

