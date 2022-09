Ydinpelotteensa ansiosta Venäjä tietää, että että se voi käydä konventionaalista sotaa muiden isommin häiritsemättä.

Kaukana ollaan niistä ajoista, kun Venäjästä puhuttiin kiertoilmauksin. Nyt sota on sota, paha on paha ja Euroopan riippuvuus venäläisestä energiasta suuri virhe.

Ydinsodan uhastakin puhutaan hyvin suoraan. Osin kyse on erikoisesta sotaviihteestä, jossa toimittajat kysyvät tutkijoilta milloin presidentti Vladimir Putinin terveydestä, milloin siitä, kuinka suuri houkutus tällä olisi käyttää ydinaseita. Putinin pään sisään ei pääse, mutta ajan henkeen kai kuuluu, ettei se pidättele spekulaatioita.

Riski ydinaseiden käyttöön on tietenkin olemassa niin kauan kuin maailmassa on ydinaseita. Asiantuntijoiden on hyvä tuoda huolensa esiin, mutta kynnys käyttää ydinasetta on onneksi edelleen äärimmäisen korkealla.

Venäjän doktriinin mukaan ydinasetta voidaan käyttää, jos Venäjän olemassaolo on vaarassa. Tällä hetkellä Venäjä ei edes määrittele olevansa sodassa eikä ole tehnyt liikekannallepanoa. Joukkojen vetäminen Ukrainasta ei Venäjän olemassaoloa uhkaisi. Taktisen ydinaseen käyttö ei myöskään ratkaisisi sotaa Venäjän hyväksi.

Tavallaan Venäjä käyttää ydinaseita Ukrainan sodassa koko ajan: pelotteena. Sodan kulkuun Ukrainassa on vaikuttanut ratkaisevasti se, että Venäjä on ydinasevaltio. Koska Venäjällä on ydinasepelote, Yhdysvallat ja Nato puuttuvat sotaan vain rajallisesti varoen sitä, että ydinasemahdit joutuisivat vastakkain. Venäjä tietää, että se voi käydä konventionaalista sotaa muiden isommin häiritsemättä. Venäjä on saattanut iskeä siviilikohteisiin ja jopa ydinvoimalaan pelkäämättä, että Yhdysvallat tai Nato lähettäisivät joukkoja Ukrainaan.

Ydinaseet ovat psykologista sodankäyntiä. Ne ovat kovia kolauksia saaneen Venäjän sotilasmahdin viimeinen linnoitus ja Putinin auktoriteetin tärkein osatekijä. Nyt maailma joutuu miettimään, mitä Putinin pään sisällä tapahtuu, mutta jos Venäjällä ei olisi ydinaseita, kyseessä olisi lähinnä hänen henkilökohtainen ongelmansa.

Ydinaseiden käytön seuraukset olisivat niin dramaattiset ja arvaamattomat, että kynnys siihen on korkea. Yhdysvallat, Nato ja myös Venäjä ottavat ydinaseiden riskin tosissaan. Niin suuren onnettomuuden kohdalla pienikin todennäköisyys täytyy ottaa vakavasti.

