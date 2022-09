Energian hinta ei enää pysty kompensoimaan Venäjälle niitä menetyksiä, joita energian myynnin rajoituksista koituu.

Euroopan päättäjät tuntuvat aliarvioivan omien kansalaistensa ja yritystensä kyvyn kestää vaikeuksia ja sopeutua energiakriisissä. Länsi-Euroopassa hellitään myös jostain syystä ajatusta, että Venäjää vastaan asetetut pakotteet tehoavat – jos tehoavat – vasta vuosien päästä. Onneksi molemmat oletukset ovat hyvin todennäköisesti vääriä. Lännen kuluttajat ja yritykset sopeutuvat, Venäjä kärsii jo nyt.

Energian hinta nousi pakotteiden ja vastapakotteiden välisessä sodassa erityisen paljon, kun Venäjä aloitti kiristyksen kaasun toimituksilla. Energiapula nosti energian hintaa, minkä tulkittiin kompensoivan Venäjälle sen menetykset – vähäisestä myynnistä saa entistä kovemman hinnan.

Oletus on onneksi pielessä. Venäjän saamat energian myyntitulot putoavat jo. Luisu alkoi kesällä ja jyrkentyi alkusyksyllä. Liittovaltion budjetti on kääntymässä tai kääntynyt jo vajeen puolelle. Ministeriöt on hoputettu tekemään säästöjä.

Venäjän kiristys epäonnistuu. Sekä öljyn että kaasun hinnat ovat laskussa. Syy voi olla hyvinkin lännen liukuminen kohti taantumaa, mutta joka tapauksessa seuraukset taantuman odotuksesta ulottuvat Venäjälle saakka. Venäjän energia kelpaa edelleen esimerkiksi Intiaan ja Kiinaan, mutta jäljellä olevat ostajat tietävät neuvotteluasemansa: Venäjän on pakko myydä niille hyvin halvalla.

Kasvava budjettialijäämä on ongelma mille maalle tahansa, mutta Venäjälle se on suuri ongelma. Venäjän päättäjät ovat rakentaneet autoritaarisen yhteiskuntamallin sen oletuksen varaan, että valtion tarjoamilla etuuksilla voidellut ihmiset pysyvät passiivisina. Kun budjetti putoaa miinukselle ja energian myynnistä kerätyt rahastot sulavat, voiteluraha loppuu. Samaan aikaan inflaatio syö ostovoiman eikä Ukrainan sodan tappioita voi enää salata.

Venäjän yhteiskunta kypsyy kohti passiivisuuden murtumista. Lännelle voi käydä päinvastoin. Vaikeudet lisäävät yhtenäisyyttä. Venäjän energia-aseen piippu osoittikin kohti Moskovaa.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.