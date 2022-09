Pilviin noussut sähkön hinta on ajanut joitakin yrityksiä siirtämään tuotantoaan yöaikaan.

Nopeasti kivunnut sähkön ja ylipäätään energian hinta on saanut sekä kansalaiset että yritykset miettimään säästöniksejä. Kansalaiset pienentävät sähkölaskua harventamalla ja lyhentämällä saunareissujaan ja laskemalla asuntonsa lämpöä. Yrityksissäkin toimitilojen lämpöä lasketaan ja valaistusta vähennetään.

Radikaalimpiakin järjestelyjä on kaavailtu, ja joku on niitä toteuttanutkin. Oululainen talotehdas Mammuttihirsi on siirtynyt kokonaan yövuoroihin energian säästämiseksi. Lukuisissa muissakin yrityksissä sama on harkinnassa.

Kyse on kylmästä laskelmoinnista: päivällä sähkö voi maksaa jopa 70–80 senttiä kilowattitunnilta, kun yöllä hinta on muutamia senttejä kilowattitunnilta.

Vastaavasti yötyöstä joutuu maksamaan työntekijöille enemmän kuin päivävuorosta. Silti tuotannon kokonaiskustannus saattaa yöllä jäädä selvästi pienemmäksi kuin päiväsaikaan.

Yötyö ei kuitenkaan sovi kaikille. Toiset reagoivat nurinkuriseen rytmiin kevyemmin, toiset rankemmin. Työterveyslaitos suosittaa yli 50-vuotiaille yötyön vähentämistä. Eikä työtehokaan ole yöllä korkeimmillaan. Työtapaturmia saattaa tulla useammin kuin päivisin.

Yötyöhön siirtymisellä voivat säästää lähinnä pienet ja keskisuuret yritykset. Ne toimivat yleensä yhdessä tai korkeintaan kahdessa vuorossa. Suurten yritysten prosessiteollisuudessa työmuoto on koneiden käyttöasteen vuoksi jo nyt keskeytymätön kolmivuorotyö. Kalliita koneita ei kannata seisottaa turhaan.

On ainakin yksi teollisuudenala, joka hyötyy sähkön kovasta hinnasta: selluteollisuus. Sellunkeiton sivuvirtana syntyy oheistuotteita, jotka voidaan polttaa energiaksi. Sellutehtaiden sivutuotteena syntyy siis sähköä myytäväksi.

Sähkön hinnan suhteen epätietoisuus on suurta, vaikka kaikkein hurjimmista hinnoista on jo tultu hieman alemmas. Jos kulutusta onnistutaan siirtämään huippukalliista tunneista hiljaiseen aikaan, se alentaa sähkön hintaa päivälläkin.

