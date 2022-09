Valtionjohtajien YK:n yleiskokouksessa perä perää pitämissä puheissa käydään taistelua siitä, kuka kuuluu mihinkin leiriin ja mikä leireistä on niskan päällä.

Maanantaina New Yorkissa alkava Yhdistyneiden kansakuntien 77. yleiskokouksen korkean tason viikko on aikamoinen geopoliittisen suursäätilan ilmapuntari. YK:n turvallisuusneuvoston työ on jumissa, sillä yksi sen viidestä pysyvästä jäsenestä, Venäjä, on hyökkäyssodassa Ukrainassa – toisen pysyvän jäsenen, Kiinan, hiljaisella hyväksynnällä.

Sota Ukrainassa on tällä hetkellä Yhdysvaltojen ja Euroopan demokratioiden yhteistyön tärkein asia. Euroatlanttisen yhteisön ulkopuolelta ei kuitenkaan tule Ukrainalle sellaista solidaarisuutta kuin läntinen yhteisö haluaisi. Valtionjohtajien perä perää pitämissä puheissa käydäänkin suurta narratiivien taistelua siitä, kuka kuuluu mihinkin leiriin ja mikä leireistä on vahvimmilla.

Kiinan tuesta Venäjälle saatiin päivitys viime torstaina, kun presidentit Xi Jinping ja Vladimir Putin tapasivat Uzbekistanissa. Tuki Kiinasta ei selvästikään ole niin vahvaa kuin Putin toivoisi. Hän sanoi tapaamisen yhteydessä ymmärtävänsä, että Kiinalla on ”kysymyksiä ja huolenaiheita” Ukrainan sodasta.

Putin on altavastaaja, mikä ei tarkoita, että Kiina kääntäisi Venäjälle selkänsä. Kiinan ja Yhdysvaltojen välit puolestaan kiristyivät entisestään Yhdysvaltojen edustajainhuoneen puhemiehen Nancy Pelosin Taiwanin-matkan jäljiltä.

Afrikan maat eivät erityisemmin pidä Venäjän toimista, mutta ne ovat sodan seurannaisvaikutuksien pelossa kovin hiljaa. Myös Latinalaisessa Amerikassa monet valtiot katsovat, ettei sota Euroopassa ole varsinaisesti niiden huoli.

Suomesta YK-viikon kokouksiin lähtee presidentti Sauli Niinistö, ja mukana viikon tapahtumissa on myös kolme ministeriä: ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr), kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd) ja opetusministeri Li Andersson (vas).

Niinistöllä on tapaamisia myös Washingtonissa, sillä Nato-jäsenyys on tuonut Suomen ja Yhdysvaltojen suhteisiin uutta intensiivisyyttä.

