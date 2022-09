Vuosaareen rakennettu asuintalo meni kaupungin säännöksistä piittaamatta sijoitusasuntomarkkinoille.

Jos sääntöjen rikkomisesta saatava rangaistus on paljon pienempi kuin rikkomisesta seuraava voitto, niin jotain on pielessä. Mutta onko vika siinä, joka tilannetta käyttää hyväkseen, vai siinä, joka tällaisen tilanteen luo?

Rakennuskonserni YIT ja Paulig tekivät sopimuksen Vuosaaren keskustaan rakennettavasta asuintalosta. Paulig oli maan omistaja ja YIT rakentaja.

Kaupunki oli määritellyt, että alueelle rakennetaan muun muassa asumisoikeusasuntoja ja säänneltyjä omistusasuntoja. Kaupunki haluaa ohjailla säännöillään kaupungin sosioekonomista rakennetta tasapuoliseksi. YIT:n ja Pauligin talo meni kuitenkin sijoittajille.

Kaupungin velvoitteet asumismuodosta tulivat myöhään, mutta YIT:n ja Pauligin ratkaisu ei ollut kiireessä tapahtunut vahinko vaan tietoinen valinta. Yhtiöt laskivat, että 600 000 euron sopimussakko on pieni hinta verrattuna sopimuksen rikkomisesta aiheutuvaan hyötyyn. Helsingin sijoitusasuntomarkkinoilla tuo summa on pikkuraha.

YIT antaa ymmärtää nyt jälkikäteen, että sopimusta on noudatettu, kun sakot on maksettu, mihin Paulig ja YIT valmistautuivat etukäteen. Yhtiöiden logiikkaa on vaikeaa seurata.

Yritykset ylpeilevät ympäröivälle yhteiskunnalle arvoilla, joita ne kertovat noudattavansa. Esimerkiksi YIT kertoo, että ”jatkamme työtämme yhteiskunnan kehittämiseksi ja paremman elinympäristön rakentamiseksi”. Paulig muistuttaa, että arvot ”ohjaavat meidän käyttäytymistä ja päätöksentekoa niin yksilöinä kuin organisaationa”.

Arvojen merkitys mitataan aina käytännössä – niissä pienissä jokapäiväisissä valinnoissa, joita ihmiset ja organisaatiot tekevät. Ehkä Helsinki muistaa näiden yhtiöiden arvovalinnan Vuosaaressa, kun kaupunki seuraavan kerran mitoittaa sopimussakkoja tai asioi YIT:n ja Pauligin kanssa vaikkapa maankäyttökysymyksissä.

Yhtiöiden välistäveto oli Helsingin kaupungin uskottavuudelle kaupunkirakenteen ohjailussa nolo kolaus, vaikka sen taloudellista arvoa onkin vaikea mitata.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.