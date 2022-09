Kansainvälinen olympiakomitea harkitsee venäläisurheilijoiden päästämistä takaisin kansainväliseen urheiluun. Se on huono ajatus, sillä Ukrainan sota ei ole ainoa syy sulkea venäläiset urheilumaailman ulkopuolelle.

Kansainvälinen olympiakomitea (KOK) harkitsee venäläisurheilijoille määrätyn pannan poistamista. KOK suositteli jäsenliitoilleen venäläisten ja valkovenäläisten sulkemista kilpailuista Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

Pohdinnan takana ovat vetoomukset, joissa on muistutettu, ettei muita sotaakäyviä maita ole kohdeltu kuten Venäjää. KOK on perustellut toimintaansa sillä, että Venäjän hyökkäys tapahtui niin sanotun olympiarauhan aikana ja että pannan tarkoitus on ollut suojella venäläisurheilijoita.

Parempiakin perusteluja on. Venäjällä on syntilistallaan Sotšin vuoden 2014 talviolympialaisissa paljastunut valtiojohtoinen dopingohjelma, jonka selvittelyä maa ei ole auttanut vaan sabotoinut. Huijauksen takia venäläisurheilijat ovat joutuneet osallistumaan olympiakisoihin ilman maatunnuksia, mutta Venäjä on kiertänyt niitäkin sääntöjä ja muuttanut rangaistuksen vitsiksi.

Urheilusta on Venäjällä tehty totalitarismin työkalu. Nykyisenlaista Venäjää urheilumaailma ei tarvitse.

