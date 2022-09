Äänestys potilasturvallisuuslaista hajotti vasemmistoliiton rivit eduskunnassa, mutta puolueen pelastus on se, että sosiaalidemokraatit tietävät vasemmistoliiton lähdön heikentävän hallitusta liikaa.

Hoitajien lakonuhan vuoksi säädetty potilasturvallisuuslaki osoittautui vasemmistoliitolle vielä odotettuakin kipeämmäksi kysymykseksi.

Puolueen eduskuntaryhmä suhtautui hallituksen alkuperäiseen esitykseen kriittisesti ja ilmoitti äänestävänsä sitä vastaan, jos esitys ei muutu. Viime viikolla näytti jopa siltä, että vasemmistoliitto saattaisi lähteä hallituksesta lain vuoksi, sillä muut hallituspuolueet eivät olleet antamassa sille erityisoikeutta äänestää hallituksen esitystä vastaan. Kun vasemmistoliitto sitten sai hallituksen esitykseen höllennyksiä, kuten yksittäisiin työntekijöihin kohdistuvan uhkasakon poiston, puheenjohtaja Li Andersson ilmoitti puolueen tukevan potilasturvallisuuslakia. HS:n haastattelussa hän kuvasi hallituksen lopullista esitystä ”siedettäväksi” (HS 16.9.).

Andersson puhui suulla suuremmalla, sillä maanantain äänestyksessä sopu unohtui. Lakia vastaan äänesti viisi vasemmistoliiton kansanedustajaa, minkä lisäksi neljästä poissa olleesta puolueen edustajasta ainakin kaksi kertoi vastustavansa lakia. Lain puolesta äänesti vain seitsemän vasemmistoliittolaista.

Vasemmistoliiton toiminta oli jo kiristänyt tunnelmaa hallituksessa, mutta maanantain äänestyksessä kiukku levisi eduskuntaan. Myös Sdp:ssä ja vihreissä moni olisi halunnut äänestää lakia vastaan, sillä monelle vasemmistolaiselle lakko-oikeuden rajoittaminen lainsäädännöllä on pyhäinhäväistys. Vastaanhangoittelijoiden oli kuitenkin purtava hammasta ja äänestettävä esityksen puolesta, sillä hoitajajärjestöt eivät ole tarjonneet lakonaikaista suojelutyötä. Demareissa ja vihreissä ryhmäkuri pitikin. Tosin moni edustaja jätti äänestyksen väliin: poissa äänestyksestä oli 51 kansanedustajaa.

VasemmistoliitTo siis iski kyynärpäällä demareita vasempaan kylkeen, kuten monta kertaa aiemminkin. Entisensä puolue ei kuitenkaan ole.

Vaikka puolueen valtakunnallinen kannatus on pysynyt tasaisesti noin kahdeksassa prosentissa, vasemmistoliiton kannattajaprofiili on muuttunut toiseksi nuorimmaksi vihreiden jälkeen. Kannatusta on siirtynyt teollisuuspaikkakunnilta keskuskaupunkeihin, ja kannattajat ovat aiempaa nuorempia ja koulutetumpia.

Tämä näkyy selvästi Helsingissä. Kun vielä vuonna 2008 vasemmistoliitto sai kuntavaaleissa 8,4 prosenttia äänistä, vuoden 2021 vaaleissa äänisaalis oli 12,7 prosenttia. Samassa ajassa puolue on nostanut Helsingissä kansanedustajiensa määrän yhdestä kolmeen. Se on hälytysmerkki vihreille.

Tällä vaalikaudella vasemmistoliitto on tähän asti pyrkinyt olemaan hallituksessa sopuisa. Siihen on ilmeinen syy: puolueessa tiedetään, että nykyinen hallituspohja on vasemmistoliitolle paras mahdollinen. Hallitus on toki vienyt Suomea Natoon ja käyttänyt historiallisen paljon rahaa maanpuolustukseen, mutta vasemmistoliitto laskee saaneensa tärkeimmät tavoitteensa läpi ja olleensa kääntämässä talouspolitiikkaa vasemmistolaisemmaksi.

Maanantaina kuitenkin selvisi, ettei vasemmistoliitto ole muuttunut ihan niin paljon kuin viime aikoina on saattanut näyttää.

Vasemmistoliitto onnistui hermostuttamaan kaikki. Hoitajat pettyivät siihen, ettei puolue estänyt potilasturvallisuuslakia. Hallituskumppanit kiukustuivat. Hoitajaliittojen toiminnasta ärtynyt muu ammattiyhdistysliike ajattelee, että vasemmistoliitto yritti sekä syödä että säästää kakun.

Puolueen omat puheet lain parantumisesta ja peruspalveluministeri Aki Lindénin (sd) johdolla tehdyn lainvalmistelun huonoudesta kuulostavat selittelyltä.

Vasemmistoliiton pelastus on, että demarit tietävät vasemmistoliiton lähdön heikentävän hallitusta liikaa. Eivätkä demarit hevin heitä vasemmistopuoluetta ulos hallituksesta hoitajien puolustamisen vuoksi.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.