Mielenosoitukset sysäsi liikkeelle siveyspoliisin pidättämän 22-vuotiaan Mahsa Aminin kuolema.

Tuhannet iranilaisnaiset osoittavat mieltään paljain päin kaduilla ja polttavat hijab-huivejaan protestina siveyspoliisin mielivallalle ja poliisiväkivallalle. Naisten mielenosoituksissa on uudenlaisen liikehdinnän aineksia, ja se selvästikin huolestuttaa Iranin kovaotteista ja vanhoillista hallintoa.

Mielenosoitukset sysäsi liikkeelle 22-vuotiaan iranilaisnaisen Mahsa Aminin kuolema toissa viikon perjantaina. Naisten pukeutumista tarkkaileva poliisi pidätti Aminin teheranilaisella metroasemalla. Poliisin epäillään pahoinpidelleen Aminin, joka jouduttiin kiidättämään pidätyksen yhteydessä sairaalaan. Amini kuoli sairaalassa, mutta poliisi kiistää väkivallan.

Naisten mielenosoitukset levisivät nopeasti ympäri Irania. Naiset ovat osoittaneet aiemminkin mieltä Iranissa, mutta eivät näin rohkeasti. Jännitteitä voi lisätä se, että Amini oli kurdi.

Hallinto ei ilmeisesti heti ymmärtänyt, kuinka laajasta liikehdinnästä on kyse. Aluksi mielenosoituksia taltuttamaan lähetettiin naisista koostuvia poliisin erikoisjoukkoja. Mielenosoituksissa ei kuitenkaan ole enää kyse naisiin kohdistuneista rajoituksista vaan laajemmasta tyytymättömyydestä, ja protesteissa on mukana myös miehiä. Iranin johtoa vastaan on osoitettu laajasti mieltä myös Iranin ulkopuolella.

Yhteenotoissa turvallisuusviranomaisten kanssa on kuollut useita. Mielenosoittajat puolestaan ovat muun muassa polttaneet poliisiautoja ja tuhonneet omaisuutta.

Iranin hallitus vainoaa järjestelmällisesti naisia ja rikkoo ihmisoikeuksia estäessään tiedonkulun ja rauhanomaiset mielenosoitukset.

Protestit Iran taltuttaa väkivallalla. Erityisen huolestuttava tilanne on siksi, että Iranin hallinto katkaisi internetyhteydet ja sosiaalisen median alustojen toiminnan. Ihmisiin ei saa yhteyttä eikä tapahtumien kulusta tietoa.

