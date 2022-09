Väittely on keskittynyt turistiviisumeihin, mutta olennaista on arvioida laajasti suomalaisen yhteiskunnan haavoittuvuuksia Venäjän uhan suhteen.

Venäjän päätös osittaisesta liikekannallepanosta näkyy jo itärajalla ja viisumikeskustelussa. Ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja Erkki Tuomioja (sd) arvioi (HS 23.9.), että Suomi voisi harkita turvapaikan myöntämistä venäläisille, joita uhkaa rangaistus, koska he kieltäytyvät lähtemästä Ukrainaan sotimaan. Valiokunnan puheenjohtaja Jussi Halla-aho (ps) vastustaa ehdotusta, koska pitää venäläisiä laajasti syyllisinä Putinin sotapolitiikkaan ja haluaa ”pidätellä vihan Venäjällä”.

Eduskunnassa käyty väittely muistuttaa Venäjä-politiikan kompleksisuudesta. Aiemmin turvapaikanhakijoiden kohdalla on puhuttu lähinnä Venäjän painostusoperaatioista, nyt keskustellaan todellisista turvapaikanhakijoista. Tilanne Venäjällä muuttuu vauhdilla. Maa on ajautunut kierteeseen, jonka uusia käänteitä on vaikeaa ennakoida muuten kuin että ne ovat huonoja. Sortovallan kiristyessä on todennäköistä, että Venäjä päätyy itse rajoittamaan maasta poistumista ainakin asevelvollisten kohdalla – ellei rajoja ole jo ehditty sulkea länsipuolelta.

Suomalaisvirkamiehet ovat olleet kovassa paineessa löytää lailliset perusteet kiristää viisumikäytäntöjä. Suojelupoliisi ei ole ainakaan toistaiseksi arvioinut kaikkia venäläisiä turvallisuusriskiksi, joten apua haetaan Schengen-säännösten kansainvälisyyspykälästä. Siinä maahantuloa voidaan rajoittaa, jos maahan tulevat aiheuttavat vastaanottavalle maalle kansainvälistä haittaa. Tulkintaa tästä tehdään ennen muuta ulkoministeriössä.

Väittely on keskittynyt turistiviisumeihin, mutta olennaista on arvioida laajasti suomalaisen yhteiskunnan haavoittuvuuksia Venäjän uhan suhteen. Niin on myös tehty. Venäjä tai venäläiset eivät nyt aiheuta Suomelle konkreettista turvallisuusuhkaa, mutta jos sellainen nousee, siihen pystytään reagoimaan nopeasti.

