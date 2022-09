Äärioikeiston puolueet nousevat Euroopassa tyytymättömyyden talven alla. Ne joutuvat kuitenkin maltillistamaan viestiään. Italian, Ranskan ja Ruotsin vaalit kertovat tästä.

Italian tuleva pääministeri on todennäköisesti Fratelli d’Italian Giorgia Meloni.

Italian parlamenttivaalit istuvat viime aikojen poliittiseen kehitykseen. Äärioikeiston puolueet nousevat Euroopassa sitä mukaa kun tyytymättömyys perinteisiin puolueisiin lisääntyy ja keskiluokka näkee, etteivät toiveet elintason kohenemisesta toteudu. Nousevat puolueet ovat kuitenkin joutuneet maltillistamaan viestiään, jotta ne eivät pelästyttäisi suurta osaa kansasta.

Italian parlamenttivaalit voitti odotetusti äärioikeistolainen Fratelli d’Italia (FDI). Italialaisten turhautumista politiikkaan kuvaa, että äänestysprosentti jäi matalaksi ja vaalit voitti kansan silmissä ainoaksi oppositiopuolueeksi hahmottunut FDI. Se sai neljänneksen äänistä.

Puolueen aatteelliset juuret ulottuvat Italian fasismin aikoihin. FDI ei ole ihmeemmin edes selitellyt perintöään. Näiden vaalien voittoon ja kansansuosioon suunnatessaan FDI kuitenkin haalisti fasismin kevytversioksi. Puolue ei ole esimerkiksi esittänyt päätöksenteon siirtämistä harvoille ja valituille. Kansalliskonservatiivinen ja nationalistinen arvopohja FDI:llä kyllä on.

Nationalismia edustaa esimerkiksi se, että FDI haluaa Italian lakien olevan EU-direktiivien ja -asetusten yläpuolella. FDI haluaa myös suojella italialaisuutta maahanmuutolta ja liberaaleilta sukupuolikäsityksiltä. Puolue on henkisesti lähellä Unkarin Fidesziä, mikä on näkynyt näiden kahden puolueen tiiviinä suhteena.

Kun EU:n ison perustajamaan johtoon nousee tällainen puolue, se tietää ongelmia unionille. Unionissa on valmisteltu monenlaisia uudistuksia, jotka toisivat uusia elämänalueita yhteisen päätöksenteon alle. EU on kaipaillut myös päätöksentekoa helpottavia ja veto-oikeuden käyttömahdollisuuksia kaventavia uudistuksia. Tämä kehitys on alkanut nostaa komission valtaa uudistusten rakentajana ja valvojana.

Jos FDI elää linjaustensa mukaisesti, Italia kääntyy uudistusten kannattajasta niiden vastustajaksi ja yhteys Ranskaan heikkenee. Ensimmäinen Italian suuntaa mittaava piste on se hetki, kun EU-jäsenmaat äänestävät Unkarin taloudellisista pakotteista.

Komissio esittää, että Unkarilta padotaan osa EU-tuista, jollei Unkari kunnioita oikeusvaltioperiaatteita. Entinen Italian hallitus olisi seissyt komission rinnalla, FDI:n johtamasta Italiasta ei tiedä.

Toinen iso kysymys on Venäjä. Aiemmin Venäjä tuki Euroopan äärioikeistoa rikkoakseen EU:n yhtenäisyyttä. Ukrainassa nähtyjen hirmutekojen jälkeen äärioikeistokaan ei ainakaan avoimesti liputa Venäjän puolesta. Siitä huolimatta Venäjä on varmasti tyytyväinen kaikesta, mikä hajottaa ja sekoittaa EU:a.

Euroopassa on ennusteltu populistisen oikeiston nousua jo vuosia. Aina jokin este on tullut tielle, esimerkiksi Ranskassa 2017 Emmanuel Macronin vetämä keskustaoikeisto, joka söi hapen sekä oikeistolta että vasemmistolta. Aikakaan ei ollut kypsä. Nyt se voi sitä olla.

Viime kuukausina Italian ohella laitaoikeisto on ollut nousussa esimerkiksi Ruotsissa ja Ranskassa. Ruotsissa ruotsidemokraatit olivat parlamenttivaalien voittajia. Ranskassa Marine Le Penin johtama Rassemblement National kasvatti voimakkaasti ryhmäänsä parlamenttivaaleissa. Presidentinvaaleissa Le Pen sai muhkean äänisaaliin.

Kun äärioikeisto on kasvattanut kannatustaan, maltillisemmat oikeistopuolueet ovat joutuneet tiukentamaan linjaansa. Jos äärioikeisto haluaa toteuttaa tavoitteitaan, sen on liikuttava vastakkaiseen suuntaan, pois reunasta kohti keskustaa.

Puolueen on vaikeaa päästä vallankahvaan, jos sen linjauksissa on päällimmäisenä avoin rasismi, fasismi tai antisemitismi. FDI siivosi viestiään, samoin Le Pen Ranskassa. Ruotsissakaan ei pidetä enää entiseen tapaan mahdottomana, että ruotsidemokraatit olisivat joskus hallituksessa.

”Ääri”-etuliite haalistuu, koska haaleampi väri myy ja aukoo ovia. Mutta mitä tapahtuu, kun ovesta on astuttu peremmälle? Se nähdään Italiassa pian.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.