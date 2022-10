Suomen velanhoitokulut kasvavat kovaa vauhtia. Hallituksen – erityisesti vasemmiston – talouspoliittisen ajattelun kova ydin on ollut pehmeä raha, mutta valtionvelkakin on veli otettaessa ja veljenpoika maksettaessa.

Vielä pari vuotta sitten erityisesti vasemmisto ja vasemmistoa tukevat taloustutkijat vakuuttivat, että velka ei ole ainakaan Suomelle ongelma.

Nollakorkomaailmassa vannottiin myös Modern Monetary Theoryn (MMT) nimiin. Tämä teoria kertoo karkeistaen, että julkisen talouden alijäämistä ei kannata olla huolissaan, jos velkaa otetaan omassa valuutassa: keskuspankilla on setelipaino ja talouspolitiikan arsenaalissa on keinot korjata tilanne, jos liika raha tuottaa liikaa inflaatiota.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo kertoi vuosi sitten, että vain vasemmistoliitto ymmärtää kunnolla, mitä velka on. ”Olisi tärkeää, että muutkin kuin vasemmistoliiton kannattajat ymmärtäisivät kokonaisuuden – velkaan keskittymällä Suomessa on tehty pahaa jälkeä”, hän totesi Twitterissä. Saramo oletti, että Suomen velka-aste laskee ensi vuonna.

”Tämän hallituksen aikana otettu velka on jatkossakin nolla- tai jopa miinuskorkoista, Suomen valtion velan korko kun on kiinteää”, Saramo muistutti myös.

Nollakorkomaailma katosi. MMT ei sopinutkaan yhteen reaalimaailman kanssa. Keskuspankki ei painakaan rahaa, vaan vetää sitä pois markkinoilta. Ohjaus- ja markkinakorot nousevat kilpaa hintojen kanssa. Velka on sittenkin ongelma.

Tämän hallituksen aikana otettu velka ei todellakaan ole nollakorkoista. Velka-aste nousee ensi vuonna. Suomen talouskasvukin hidastuu, joten velanhoitokyky heikkenee lyhyellä aikavälillä. Se heikkenee myös pitkällä aikavälillä, kun huoltosuhde huonontuu.

Suomen valtion korkomenot ovat nousseet hyvää vauhtia. Tälle vuodelle budjetoitiin alun perin 507 miljoonaa euroa korkomenoihin. Pottia nostettiin kesällä 167 miljoonalla. Summaa joudutaan nostamaan vielä tänä vuonna, nähtävästi sadalla miljoonalla.

Tämä korkomenojen 800 miljoonaa ei tietenkään ole kuin vain rahtusen isompi kuin se summa, jonka verran jalkapalloseura Paris Saint-Germainin arvioidaan hyötyneen hankittuaan joukkueeseen Lionel Messin Barcelonasta. Toisaalta kyseessä on niin iso raha, että sillä maksaisi ison osan sairaanhoitajien palkankorotusten kustannuksista. Ja ihan kevyesti sillä kustantaisi vanhustenhoidon hoitajamitoituksen aiheuttamat kulut.

” Vasemmiston suosima talousteoria ei sopinutkaan yhteen reaalimaailman kanssa.

Ensi vuodelle korkomenoja on budjetoitu 1,5 miljardia euroa. Eli tämän vuoden menot lähes kaksinkertaistuisivat. Potin koko on laskettu korkotasolla, jolta on jo noustu. Eli 1,5 miljardia tuskin riittää. Jos reaalikorko jää ylös ja kasvu hidastuu, velkaantunut ja ikääntyvä Suomi on isoissa vaikeuksissa.

Hallituksen puoltajien perustelu velkaantumiselle on se, että ei muutakaan voitu. Tuli korona, tuli sota, tuli inflaatio. Mutta budjettia tonkimalla huomaa, että hallitus on lisännyt miljardeittain myös sellaisia menoja, jotka eivät liity näihin mullistuksiin. Ne voivat toki olla hyviä investointeja – kuten hallituksen tukijat mieluusti kertovat – mutta todisteet hyvyydestä tulevat, jos ovat tullakseen. Korkomenojen aiheuttamat vaivat tulivat jo.

Suomen velkaantuminen on yhdistelmä ikäviä yhteensattumia ja väistämättömiä valintoja, mutta myös valintaa. Hallituksen – erityisesti vasemmiston – talouspoliittisen ajattelun kova ydin on ollut pehmeä raha. Poliittisten tavoitteiden edistäminen on ollut yhtä kuin menojen kasvattaminen.

Kymmenen vuotta sitten suomalaiset poliitikot mollasivat ahdinkoon ajautunutta Kreikkaa. Kreikan politiikan kuvailtiin kriisiytyneen, koska hallitukset olivat ajaneet omien äänestäjiensä etua piittaamatta maan velkaantumisesta.

Saramon viesti kannattaa kääntää kasvavien riskien ja korkomenojen maailmassa toisinpäin: kyvyttömyys keskittyä velkaan tekee nyt pahaa jälkeä.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.